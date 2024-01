Matic è scomparso, non si presenta agli allenamenti del Rennes: “Prenderemo le misure necessarie” Dopo aver svuotato il suo armadietto Matic non si è presentato agli ultimi allenamenti del Rennes. Il club è intenzionato a prendere provvedimenti dopo la reazione dell’ex Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Continua il mistero che avvolge Nemanja Matic: la sua esperienza con il Rennes fin qui è stata negativa non soltanto in campo, ma soprattutto per tante situazioni extra-calcio che lo hanno portato a prendere decisioni drastiche. Da diversi giorni il giocatore non si presenta agli allenamenti della sua squadra ed è praticamente scomparso, arrivando a rompere definitivamente con la società che lo ha accolto appena 5 mesi fa dopo l'addio alla Roma.

Nei giorni scorsi il centrocampista aveva svuotato il suo armadietto al centro sportivo ed era uscito dal gruppo Whatsapp della squadra dopo aver avuto alcune divergenze: fonti accreditate parlavano di promesse infrante da parte dei francesi, come quella di permettere ai suoi figli di frequentare la scuola internazionale. I patti presi al momento della firma non sono stati rispettati e per questo Matic si è sentito tradito, non dal punto di vista economico ma da quello relativo all'ambientamento suo e di tutta la famiglia.

La sua reazione non è passata inosservata e il Rennes ha deciso di esporsi sul caso cercando di chiarire la situazione. I francesi hanno pubblicato un comunicato sul sito ufficiale in cui rendono noto che il serbo non si è presentato agli ultimi allenamenti programmati per la squadra dove era ovviamente inserito tra i convocati dall'allenatore Julien Stéphan.

"Nemanja Matic, centrocampista dello Stade Rennais FC, non si è presentato agli ultimi allenamenti del gruppo professionistico ai quali era stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore sotto contratto fino al 2025", si legge nella nota. Da parte del club non si riscontrano le stesse problematiche evidenziate dal centrocampista e che lo hanno portato a sparire nel nulla.

Per il Rennes i patti sono stati rispettati: "Il club intende ricordare che sono state attuate tutte le disposizioni necessarie per permettere a Matic e alla sua famiglia di integrarsi perfettamente. Lo Stade Rennais FC ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo". La società adesso aspetta spiegazioni da parte di Matic: "La società attende ora le spiegazioni del giocatore ed è determinata a prendere in seguito tutte le misure necessarie, per preservare i propri interessi".