Matic dà una lezione a tanti davanti alle telecamere, l’intervista in italiano fa il giro del mondo Nemanja Matic dopo l’ultima amichevole disputata con la Roma ha stupito tutti sfoderando un italiano quasi perfetto. Una lezione per tanti colleghi.

A cura di Marco Beltrami

Entusiasmo alle stelle in casa Roma dopo una campagna acquisti molto apprezzata dai tifosi, e le ultime amichevoli che hanno dato segnali positivi sulla squadra di Mourinho. Tra i volti nuovi dei giallorossi c'è Nemanja Matic, che è sceso in campo nel 5-0 rifilato allo Shakhtar nel test disputato in un Olimpico già vestito a festa. Intelligenza ed esperienza al servizio della Roma, con il serbo classe 1988 che ha conquistato la scena anche davanti alle telecamere.

Matic in possesso del doppio passaporto serbo e sloveno (situazione che lo rende comunitario) è stato uno dei protagonisti delle interviste post-amichevole contro la formazione ucraina. L’ex Manchester United alla sua prima esperienza in Italia, dopo aver giocato, in patria, e in Portogallo ha stupito tutti, rispondendo alle domande del cronista della TV ufficiale della Roma, in italiano. Nemmeno un mese dopo il suo arrivo, Matic dunque ha già voluto dimostrare di avere l’intenzione di calarsi alla perfezione nella nuova realtà capitolina.

Una situazione tutt’altro che scontata, a giudicare dal comportamento di tanti colleghi che dopo stagioni preferiscono dribblare le interviste in italiano. Ecco allora che il centrocampista molto sorridente, ha esternato così la sua soddisfazione per il risultato: "Sono molto felice per aver giocato qui, un grande stadio con… (dopo un piccolo tentennamento e una piccola richiesta d’aiuto ad uno degli addetti ai lavori della Roma) davanti ai nostri tifosi. Sono molto felice di aver giocato, per vincere".

Leggi anche La Premier League è il campionato più bello del mondo, ma snobba i calciatori italiani

Grande soddisfazione per il centrocampista, quando il suo interlocutore si è stupito per l’ottimo italiano sfoderato dopo solo un mese di tempo. Matic ci ha poi preso gusto proseguendo: "Lavoriamo molto forte tutti i giorni. Penso che la nostra squadra è preparata per la prossima partita contro la Salernitana. Aspettiamo una partita difficile, ma siamo una squadra molto forte e penso che siamo preparati".

Non si può chiedere di più a Matic, considerando anche quanto sia difficile la nostra lingua. In occasione dell’ultimo quesito, il centrocampista, si è affidato all’inglese. Da sottolineare comunque la sua perfetta comprensione della domanda rivoltagli: "Penso di essere pronto, lavoro molto duramente tutti i giorni e insieme con la squadra siamo pronti per tutte le sfide. Faremo del nostro meglio per rendere i tifosi orgogliosi. Lo stadio così pieno, ho sentito la passione dei tifosi così forte. Cercheremo di non deluderli e provare a vincere ogni partita, questo posso prometterlo". Il serbo si è già preso la Roma e i suoi tifosi, e anche all'estero il tutto è stato celebrato sui tabloid, con il video che ha fatto il giro del web.