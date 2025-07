Materazzi spiega perché nella chat di Italia 2006 ora non si scrive di Nazionale: “Facciamo solo gli auguri”

Marco Materazzi ha parlato della nomina di Gattuso come nuovo CT dell’Italia e ha svelato un particolare circa la chat Whatsapp degli azzurri campioni del mondo 2006: “Adesso non parliamo di Nazionale…”.

Marco Materazzi è stato il grande protagonista di quei Mondiali 2006 vinti dall'Italia di Marcello Lippi in Germania al termine di quella finale folle contro la Francia ai rigori. Lui, autore del gol del pareggio dopo il rigore messo a segno da Zidane durante la partita, è stato uno dei protagonisti all’uscita dall’assemblea di Lega. Assediato dai giornalisti Matrix ha risposto a diverse domande su diversi argomenti. Dalle motivazioni dell'Inter dopo l'ultima stagione arrivando a parlare del caso Calhanoglu e della nomina di Chivu come nuovo allenatore al posto di Simone Inzaghi.

Ma nel mezzo chiaramente era impossibile non affrontare con lui anche il tema relativo alla Nazionale Italiana e al caos che c'è stato subito dopo la partita persa dagli azzurri contro la Norvegia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che ha portato all'esonero di Luciano Spalletti come CT sostituito da Ringhio Gattuso. Materazzi ha elogiato la scelta fatta dalla Federazione e nello specifico da Buffon rispondendo anche chi gli ha chiesto se l'argomento Italia sia stato affrontato nella chat degli azzurri 2006: "No, ci facciamo solo gli auguri".

Gattuso dopo la conferenza stampa di presentazione come nuovo CT dell’Italia.

Materazzi spiega perché nessuno in questo momento stia scrivendo di Nazionale su quel gruppo: "Ci scriviamo sì, ma solo per farci gli auguri di compleanno e non per parlare di nazionale – spiega Materazzi che motiva anche questa decisione del gruppo -. Perché è un argomento talmente complicato, è una bella gatta da pelare, mi auguro solo che l'Italia possa andare ai Mondiali". Chiaramente sul gruppo c'è anche lo stesso Gattuso e sembrerebbe un po' fuori luogo in questo momento intavolare una conversazione del genere pensando che possa leggerla il CT.

Buffon con Rino Gattuso il giorno della sua presentazione come nuovo CT dell’Italia

Materazzi ha elogiato la scelta fatta da Buffon di affidarsi a Gattuso

Ma Materazzi ha parlato di Italia nella misura in cui ha elogiato Gigi Buffon proprio per la scelta di affidare la Nazionale a Gattuso: "È stata una scelta di responsabilità da parte di Gigi – ha sottolineato l'ex difensore dell'Inter e dell'Italia -. Ci ha messo la faccia, l'ha sponsorizzata come scelta, ma mettendo la faccia ha fatto in modo che Rino avesse anche una grandissima copertura". Una battuta poi sul caso Calhanoglu all'Inter: "Non ho il suo numero, l’ho visto una volta, ma sono cose che gestiscono loro, le cose si discutono faccia a faccia".