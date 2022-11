Mastour è rinato in Marocco, domina il campionato da capitano e torna ad essere un uomo mercato Hachim Mastour a 24 anni si sta riprendendo quello che ha lasciato per strada: per l’ex ragazzo prodigio che il Milan dieci anni fa strappò all’Inter adesso si parla nuovamente di mercato.

A cura di Paolo Fiorenza

A 24 anni e con una carriera ancora lunga davanti, non è mai tardi per poter realizzare i propri sogni. Nel caso di Hachim Mastour, ex enfant prodige del calcio europeo che a 14 anni fu strappato dal Milan all'Inter in una battaglia di mercato che fece scalpore e che fu vinta da Adriano Galliani, la risalita è cominciata quest'estate, quando il ragazzo nato a Reggio Emilia da genitori marocchini ha deciso con grande umiltà di accettare l'offerta del Renaissance Club Athletic Zemamra, club che milita nella Botola 2, la seconda divisione marocchina.

Disoccupato da un anno dopo essere scaricato dalla Reggina nel luglio 2021 con la risoluzione del contratto con una stagione di anticipo, Mastour è ripartito dunque dalle sue origini, in una realtà che conosce bene e che soprattutto lo ha fatto sentire subito al centro del progetto: Hachim indossa la fascia di capitano, acclaratamente insignito delle mostrine del leader della squadra.

Il matrimonio tra Mastour e il Renaissance Zemamra è finora andato come meglio non poteva: la formazione del nord-ovest del Marocco è infatti prima in campionato, lanciatissima verso la promozione nella massima serie. Dopo le prime 9 giornate di Botola 2 la squadra è ancora imbattuta: la vittoria di ieri per 1-0 in casa del Chabab Atlas Khenifra è la settima, a fronte di due pareggi e zero sconfitte, ed i punti di vantaggio sulla seconda sono già 7.

Mastour è di nuovo un idolo, certo di una comunità calcistica più ridotta rispetto alle grandi platee che anni fa ne ammiravano le giocate quando era poco più di un ragazzino e ne pronosticavano una carriera da crack del calcio europeo. Poi le cose sono andate diversamente, Hachim si è un po' perso, per colpe sia sue che delle persone intorno a lui che hanno pensato a spremerlo più che gestirne la carriera nella maniera più giusta. Ma adesso le abilità di Mastour, esibite finalmente sul campo in un contesto di calcio professionistico, hanno attirato nuovamente su di lui i riflettori del calciomercato.

Secondo quanto scrivono in Marocco, il 24enne sarebbe finito nel mirino del Raja Casablanca, una delle squadre più titolate della massima serie locale. Il presidente del club, Aziz El Badraoui, starebbe seguendo in prima persona la vicenda per rafforzare il Raja che attualmente è quarto nella Botola 1 Pro. L'ultima parola sul trasferimento spetterà all'allenatore Mondher Kebaier. Mastour potrebbe dunque a breve tornare a calcare i campi di un massimo campionato: un altro passo nel riprendersi quello che Hachim vuole più di ogni altra cosa, giocare a calcio al livello più alto.