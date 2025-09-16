Massimo Ferrero torna nel calcio alla Ternana: l’ex presidente della Sampdoria avrà un ruolo centrale

Massimo Ferrero torna nel mondo del calcio. L'ex presidente della Sampdoria, che di recente aveva già annunciato il suo impegno alla Paolana, club calabrese che milita nel campionato di Eccellenza, oggi avrà un ruolo centrale alla Ternana in Serie C. Il club umbro aveva sfiorato il ritorno in Serie B nella passata stagione perdendo solo ai rigori la finale playoff contro il Pescara. Dal punto di vista societario però in Serie C la situazione è sembrata subito complicata e nella giornata di ieri il club ha annunciato il nuovo organigramma.

L’Assemblea dei Soci, tenutasi a Roma presso lo studio del notaio Anderlini nella giornata di ieri, ha sancito il passaggio del Club rossoverde dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo. Di fatto il nuovo presidente sarà Claudia Rizzo. Proprio a Ferrero sarà dato un ruolo centrale come spiega il comunicato degli umbri: "Un ringraziamento particolare anche a Massimo Ferrero per l’importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del Club”.

Massimo Ferrero presentandosi alla Paolana.

Le parole di Massimo Ferrero dopo il cambio di società alla Ternana

Non è ancora chiaro cosa farà di preciso Ferrero in questa sua nuova esperienza nel calcio, ma l'ex patron della Sampdoria ha parlato prima di tutti ai microfoni di ‘LacasadiC' spiegando quale sarà il nuovo progetto della Ternana: “Posso piacere o non piacere, questo decidetelo voi, ma giudicatemi solo dal lavoro sul campo – ha detto uscendo proprio dallo studio notarile -. Non sento di fare delle promesse. Le promesse non si fanno mai nel calcio, si lavora con dedizione, amore, e vorrei che da oggi la Ternana cambi pelle, perché è una nuova vita. Il campo ci darà ragione o torto".

Ferrero ha poi concluso: "I primi obiettivi sono andare a giocare a pallone e rifare il campo, perché non mi piace, l’ho visto in televisione e non mi piace”. Ferrero, dopo l'uscita di scena dalla Sampdoria, aveva già tentato di avvicinarsi nuovamente al mondo del calcio sondando la possibilità di valutare un ingresso nel Perugia. Si era anche parlato di Pescara e Reggina ma il presente ora dice Ternana, squadra che si trova a 6 punti in classifica dopo quattro giornate.