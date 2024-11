video suggerito

Massa in Napoli-Roma, la gestione dei cartellini non convince: "Lukaku giallo e poi rosso" La direzione di gara dell'arbitro ha suscitato perplessità per l'interpretazione adottata su alcuni episodi, sia di calciatori del Napoli sia della Roma. Ma sono gli interventi dell'attaccante belga ad aver sollevato polemiche.

L'arbitro Davide Massa è finito nell'occhio del ciclone per alcuni episodi da moviola e per la gestione dei cartellini in Napoli–Roma. La polemica più forte, che ha alimentato il dibattito social e registrato anche le opinioni di ex direttori di gara, fa riferimento alla mancata espulsione di Romelu Lukaku per doppia ammonizione nel primo tempo. Ironia della sorte, è stato proprio l'attaccante belga l'autore della rete che in avvio di ripresa ha regalato agli azzurri la vittoria e il ritorno in vetta alla serie A.

Retropensiero è la parola più gettonata nel tam tam in Rete, in aperta obiezione nei confronti di Antonio Conte che contro l'Inter aveva alzato la voce per il mancato intervento del Var in occasione del rigore. "L'arbitro ha dato qualche giallo a noi e a loro non ha dato niente. Non è che abbia influito però devi dare i cartellini che devi dare", le parole del tecnico giallorosso, Claudio Ranieri.

Le perplessità di Marelli sull'interpretazione del direttore di gara

Di cosa parlava il tecnico romanista? Due situazioni e altrettante entrate per le quali secondo l'ex fischietto Luca Marelli a DAZN " Lukaku ha rischiato perché gli interventi erano potenzialmente da cartellino". Quel potenzialmente fa tutta la differenza chiamando direttamente in causa l'interpretazione soggettiva e di campo da parte di Massa che ha ritenuto quei frangenti di gioco non sanzionabili. Lo stesso Marelli ha poi sollevato eccezioni su Cristante, anche lui non ammonito: interrompe il contropiede del Napoli, guidato da Di Lorenzo, e "meritava il giallo per aver fermato un'azione potenzialmente pericolosa". Situazione e interpretazione identica per Celik che interrompe la corsa di Buongiorno: il turco andava ammonito.

Gli episodi da moviola contestati: per Massa non c'è "giallo" per Lukaku

Quali sono le contestazioni nei confronti di Lukaku e Massa? Al 14° minuto del primo tempo il belga si trova nella metà campo giallorossa e compie una scivolata pericolosa, entrando duramente e in ritardo col piede a martello sulla caviglia di Celik. L'arbitro non lo ammonisce e lo grazia, ma resta la sensazione che potesse esserci la possibilità di un check da parte del Var per un fallo punibile con l'espulsione. Massa, però, era convinto non fosse da sanzionare nonostante l'irruenza del tackle.

Altro episodio discutibile intorno alla mezzora. C'è un cross al centro in piena area romanista, Lukaku si avventa sul pallone in scivolata e travolge il portiere, Svilar. Anche in questo caso il direttore di gara ha optato per il mancato giallo e non ha fischiato nemmeno la punizione per i capitolini.

Il commento negativo dell'ex arbitro, Calvarese, sulla gestione dei cartellini

Molto severo l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese che attraverso i social ha commentato negativamente l'operato di Massa relativamente alla gestione dei cartellini. Secondo l’ex fischietto, talent arbitrale per Amazon Prime in occasione delle partite di Champions, Massa ha sbagliato. "Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli-Roma – ha scritto in un post -. Questi i provvedimenti mancanti: Lukaku giallo, Celik giallo, Lukaku giallo (e rosso), Cristante giallo".