Martinelli si comporta male contro l’infortunato Bradley, Neville: “Dovevano dargli una lezione”

Gabriel Martinelli è stato autore di un gesto tutt’altro che sportivo nei minuti di recupero di Arsenal-Liverpool nei confronti di Bradley, che aveva riportato un infortunio. Il calciatore, dopo feroci polemiche, si è scusato.

Arsenal-Liverpool era la partita più attesa del turno infrasettimanale della Premier League, è finita 0-0. Deludente anche nello svolgimento, anche se sia per i Gunners che per i Reds è un punto prezioso. Nei minuti di recupero si è scatenata una rissa, frutto di un gesto tutt'altro che elegante di Gabriel Martinelli che ha cercato di spingere fuori dal campo Conor Bradley, che era a terra dopo un infortunio al ginocchio. Il putiferio è proseguito anche fuori dal campo.

Arsenal-Liverpool 0-0

Il Manchester City e l'Aston Villa avevano già giocato e pareggiato, vincendo sarebbe stata fuga. Pareggiando l'Arsenal comunque mantiene il +6 sulle più dirette rivali, mentre il Liverpool si tiene il quarto posto, seppur a distanza dalle prime tre. Partita brutta, estenuante per i londinesi che si trovano un Liverpool in stile poco Premier League, mezzucci a raffica per far passare il tempo. Forse pure per questo motivo, al minuto 92, il pur generalmente corretto Gabriel Martinelli fa qualcosa che non doveva fare.

Martinelli vs Bradley

Martinelli avanza sulla fascia, Bradley prova ad anticiparlo, ma mettendo male la gamba subisce un infortunio al ginocchio. Il brasiliano non ne ha la percezione e vede solo l'avversario a terra. Pensa all'ennesima perdita di tempo, ma stavolta il problema c'è ed è serio. Resta a terra il nordirlandese, Martinelli di peso cerca di spingerlo fuori dal campo e li si scatena il putiferio. Konaté e Mac Allister a difesa del compagno di squadra si tuffano in campo. Si scatena una rissa. Bradley esce addirittura in barella. Il problema c'era ed era serio.

Gabriel Martinelli cerca di spostare Bradley, a terra infortunato, nel finale di Arsenal–Liverpool.

Le parole di Szoboszlai: "La salute prima di tutto"

Dopo l'incontro Szoboszlai dice: "Capisco che loro vogliono vincere, così come noi. Ma la salute dei giocatori viene prima di tutto". Bradley è stato poi immortalato all'uscita addirittura in stampelle dall'Emirates. Per lui è stata, purtroppo, certificata una distorsione alla caviglia, confermata dallo stesso centrocampista ungherese: "Conor si è storto il ginocchio".

Gary Neville durissimo con Martinelli

Quel gesto, quello di Martinelli, è stato oggetto di feroci polemiche anche nel dopo partita. Perché in TV sono andati giù pesante sia Gary Neville che Roy Keane, due grandi calciatori dello United, all'epoca di Ferguson, che in campo per la verità non si risparmiavano mai, anche con le cattive e interventi oltre il limite, ma che a modo loro evidentemente avevano un codice. Neville è stato durissimo: "Non doveva buttarlo fuori dal campo. È inaccettabile, un gesto idiota! È stato davvero patetico. Sono sorpreso che i giocatori del Liverpool non siano andati a dargli una bella lezione, anche con il rischio di prendersi un cartellino rosso".

Gabriel Martinelli si è scusato con Conor Bradley.

Il calciatore dell'Arsenal si scusa

Poi ha continuato riconoscendo anche le qualità umane di Martinelli, chiedendo le scuse che sono puntualmente arrivate. L'esterno dell'Arsenal su Instagram ha fatto sapere di essersi scusato con Bradley, sottolineando di non aver capito la gravità dell'infortunio del calciatore del Liverpool.