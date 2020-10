Ha sempre avuto la propensione a segnare, ma negli ultimi mesi Marquinhos ha preso proprio il vizio del gol e ha una media realizzativa eccezionale. 4 gol nelle ultime 8 partite giocate. L’ex della Roma ha segnato anche con il Brasile nella prima gara delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Certo è solo la prima giornata ma intanto il difensore del Psg è alla pari nella classifica dei cannonieri di Suarez, Messi e di Duvan Zapata.

I gol nella Final Eight di Champions League con il PSG

Il Paris Saint Germain è arrivato fino alla finale di Champions League e lo ha fatto grazie ai gol di Marquinhos, che realizzò l’1-1 al 90’ con l’Atalanta, una rete pesante e storica a cui poi ha fatto seguito il centro di Choupo-Moting. La semifinale contro il Lipsia il Psg l’ha vinta 3-0 e il gol che ha sbloccato la sfida lo ha segnato proprio lui, Marquinhos che in finale contro il Bayern però non si è ripetuto e la sua squadra ha perso 1-0.

Il gol con il Psg e quello con il Brasile

La nuova stagione l’ha iniziata in ritardo, perché anche Marquinhos ha contratto il Covid-19. Quando è tornato a disposizione ovviamente è tornato inamovibile: sempre titolare e sempre per 90 minuti in campo, e contro il Nizza si è tolto lo sfizio di segnare il primo gol stagionale in Ligue 1. Con l’amico e connazionale Neymar è volato dall’altra parte dell’oceano, ha raggiunto il Brasile e con la maglia della sua nazionale ha disputato la prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 del Qatar. Marquinhos, manco a dirlo, ha fatto gol nel 5-0 alla Bolivia. Quattro gol nelle ultime otto partite ufficiali giocate. Una media gol da attaccante vero, vedremo se continuerà a segnare. E se così sarà Tuchel potrebbe spesso dargli licenze offensive.