Marotta non ha perdonato Lukaku, poche parole ma chiarissime: “Fra Icardi e lui, scelgo il primo” Beppe Marotta ha parlato al Festival dello Sport della vicenda Lukaku e del suo mancato ritorno all’Inter.

A cura di Vito Lamorte

"Fra Icardi e Lukaku? Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi”. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato al Festival dello Sport di Trento della vicenda Lukaku: "Di queste dinamiche di mercato ne ho viste tante e non mi stupisco più. La fiducia a volte può tramutarsi in sfiducia e poi delusione. Nel calcio il Dio denaro lo fa da padrone, dico che per quanto riguarda l’Inter fa parte del passato recente. Ma è passato, noi guardiamo al futuro. Lulaku sarà libero di dire le sue verità, ci mancherebbe. Non credo che la panchina nella finale di Champions League possa aver influito nella sua scelta anche perché c’era da parte nostra riconoscenza, rispetto e fiducia. La polemica è sterile e non vogliamo caderci.

In merito a ciò che si prospetta per il 29 ottobre, quando il centravanti belga tornerà a San Siro per Inter-Roma, queste sono le sue parole: "Ho sentito dell’iniziativa dei fischietti a Inter-Roma, è una situazione che va gestita. Dobbiamo vivere la partita, è lì che vanno concentrate le nostre forze. Potrebbero distrarre i giocatori dove invece è importante tifarli. Il tifoso può protestare comunque, è libero di farlo perché paga il biglietto”.

Il centravanti nei giorni scorsi era intervenuto dal ritiro del Belgio e aveva lasciato intendere che non è ancora giunto il momento di vuotare il sacco su tutto quello che gli è successo nella folle estate che lo ha portato alla Roma dopo la rottura con l'Inter: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Dico solo che se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati”.

Parole che avevano fatto discutere parecchio soprattutto perché Lukaku aveva fatto riferimento anche alla finale di Champions League, dove fu uno dei protagonisti in negativo per i nerazzurri: "I primi giorni dopo Istanbul mi sentivo un po' a disagio, ma la mia mente era fuori posto per quello che era successo nei giorni prima. Di questo parlerò più avanti. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver favorito il contatto con la Roma".

Beppe Marotta ci ha tenuto a dare la sua versione anche se l'Inter dopo aver scoperto il flirt di Big Rom con la Juventus aveva chiuso i ponti con lui e il suo entourage senza pensarci due volte. Quando i nerazzurri e Lukaku si rincontreranno, non sarà semplice per nessuno.