Marotta: “Mourinho sugli stipendi non pagati? Una volpe, vuole innervosirci ma ci stimola” Nel giorno del sorteggio del nuovo calendario per la Serie A 2021/2022, Beppe Marotta, ad nerazzurro ha parlato anche della sfida – al momento solo dialettica e a distanza – con il grande ex, Josè Mourinho: “E’ una vecchia volpe, furba. Cerca il confronto dialettico, istiga. La frase sugli stipendi? Non mi sento provocato, ci stimola a dare il meglio”.

A cura di Alessio Pediglieri

Beppe Marotta in rappresentanza dell'Inter di Simone Inzaghi non si è tirato indietro alle domande sulla nuova avventura nerazzurra per una stagione che ha avuto oggi il suo battesimo ufficiale. Un avvio in sordina per i campioni d'Italia che saranno chiamati all'appello spesso e volentieri visato il tricolore sul petto che li indica come la squadra da dover battere a tutti i costi. In una stagione delicata e complessa le sfide da affrontare saranno molteplici, dal solito Milan alla Juve del rientrante Allegri, alla Lazio di Sarri e alla Roma di Mourinho.

Proprio sul grande ex di turno, l'ad nerazzurro ha voluto ribadire il proprio concetto su una frase pronunciata dallo Special One durante la sua presentazione in giallorosso che era riferita – pur non facendo alcun nome nello specifico – alle recenti difficoltà economiche nerazzurre: "Facile vincere e poi non riuscire a pagare gli stipendi".

Una provocazione bella e buona, allo stile di Mourinho che proprio in nerazzurro nella sua prima avventura italiana aveva abituato tutti a stoccate in punta di lingue ogni volta che doveva toccare un ‘nemico' sul vivo. E dal prossimo 22 agosto tra i suoi ‘nemici' ci sarà anche la ‘sua' Inter, quella dello storico Triplete del 2010. Ma Marotta non è caduto nel gioco provocatorio del portoghese: "Lo conosciamo benissimo, sappiamo che è una vecchia volpe, furba. Cerca di istigare gli avversari, cercare il confronto ma non ci caschiamo. E' abituato a stuzzicare, ma sto al gioco: sono siparietti che fanno divertire e discutere"

Io personalmente più che infastidito mi sento stimolato dalle parole espresse da Mourinho. Sa cercare sempre il confronto verbale, usa la dialettica per infastidire ma non è questo il caso, né il posto né il momento dei litigi. Dovremo dimostrare di essere migliori sul campo

La Roma, una "gatta da pelare" per lo Special One

Su Mourinho è intervenuto anche Marco Materazzi che con il portoghese condivise la grande avventura del 2010 poi sfociata nel pianto a dirotto alle porte del Bernabeu, con il grande addio del portoghese chiamato dal Real. Oggi, lo Special One è a Roma "una bella gatta da pelare" ha ricordato l'ex centrale difensivo nerazzurro: "E' vero, avrà tre anni di tempo ma conoscendolo so perfettamente che non vorrà vincere fra un po'. Vorrà farlo subito. Sarà difficile e stimolante".