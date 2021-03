L'Inter, che stasera non scenderà in campo per il match contro il Sassuolo rinviato a destinarsi, può tirare un sospiro di sollievo. Le buone notizie per il club nerazzurro, arrivano in primis dall'Amministratore delegato Beppe Marotta che è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero dell'11 marzo a causa del Covid. L'ultima tornata dei tamponi effettuati sul gruppo-squadra in casa Inter inoltre hanno dato esito negativo.

Il fine settimana dell'Inter inizia all'insegna di segnali incoraggianti extra-campo. Giuseppe Marotta ha lasciato la clinica Humanitas di Rozzano dove era stato ricoverato l'11 marzo scorso. L'Amministratore delegato nerazzurro era risultato positivo al Covid a fine febbraio (dopo aver partecipato a Roma all'assemblea federale per l'elezione del presidente Gravina) con i medici che avevano spinto al trasporto in clinica a seguito dell'evoluzione dei sintomi. Oggi è arrivato il via libera, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il ritorno a casa del dirigente le condizioni del quale sono dunque in ampio miglioramento.

Le notizie positive per l'Inter non sono finite. L'ultima tornata di tamponi a cui si sono sottoposti giocatori e tesserati ha dato esito negativo. Scongiurato dunque il rischio di un ulteriore boom di casi e di un focolaio dopo le positività dei 4 calciatori Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino finiti immediatamente in isolamento. La squadra bloccata dunque dall'Agenzia di Tutela della Salute di Milano resta ai box in attesa di conoscere anche la data del rinvio del match contro il Sassuolo che era programmato inizialmente questa sera. Un week-end da spettatori dunque per Conte e i suoi giocatori nella speranza che non arrivino risultati positivi dalle antagoniste nella lotta Scudetto.