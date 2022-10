Mario Sconcerti shock su Haaland: “Ha una faccia da sindrome down”. È gelo in diretta In una diretta radiofonica Mario Sconcerti ha usato una frase tremendamente orrenda mentre parlava dell’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland.

Erling Haaland è il calciatore del momento. Che fosse forte si sapeva, che avesse margini di miglioramento pure, ma in pochi potevano immaginare che il norvegese avesse un impatto così devastante con il Manchester City. Ha realizzato tre triplette nelle prime otto giornate e ha segnato già 19 gol in 11 partite. Numeri mostruosi per un attaccante che sta riscrivendo il libro dei record, che è stato incensato da Guardiola e che sta conquistando gli appassionati a suon di gol. Nessuno ha evitato l'argomento. In Italia ne hanno parlato in tanti, compreso Cassano che ha delle opinioni in contrasto rispetto a tutti coloro che vedono in Haaland un campionissimo.

L'ex bomber del Borussia Dortmund sta trascinando il Manchester City, sta facendo cose straordinarie e ci si chiede quanti gol potrà realizzare in tutta la stagione. Perché se continua così davvero avrà la possibilità di chiudere un'annata con una vagonata di gol. Anche in Italia si parla moltissimo di questo attaccante norvegese, star sui social e figlio d'arte, che al papà ha reso merito anche recentemente, per una storia curiosa..

Haaland è stato anche l'argomento di una trasmissione di TeleRadioStereo, storica emittente radiofonica romana. E il tema è stato dibattuto anche da Mario Sconcerti, ex direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX nonché opinionista di diversi programmi tv. Parlando del centravanti del Manchester City l'analisi ha preso una piega un po' particolare e che ha messo in grande imbarazzo pure gli speaker che conducevano il programma Federico Nisi e Piero Torri.

Perché dopo aver discusso, nella puntata andata in onda venerdì, sulle caratteristiche tecniche, i pregi e i difetti di Haaland, riprendendo la parola Sconcerti ha detto una frase che non è passata inosservata: "Devo dire che Haaland ha anche questa faccia un po’ da sindrome down, non ha una faccia normalissima". Parole peggiori non poteva dire Sconcerti, che ha fatto un'enorme scivolata.

I due conduttori, come si nota da un video postato in rete, sono imbarazzati e capiscono subito la portata di quella frase, uno dei due Nisi cerca di gettare acqua sul fuoco fornendo un assist a Sconcerti: "Volevi dire che sembra un po’ bamboccione, un po’ bambinone. Questo volevi dire".

Una situazione inaspettata per i due speaker che hanno cercato di rimediare all'uscita infelice di Sconcerti, che ha poi chiuso l'intervento in modo particolare. Perché mentre parlavano di Walter Sabatini, navigato uomo mercato, Sconcerti ha salutato dicendo: "Ragazzi vi devo salutare perché credo che vomiterò".

Haaland è davvero il calciatore del momento. Ha giocato 11 partite tra Premier League e Champions e ha segnato 19 gol. Ha fatto gol in tutte le partite tranne una, il Bournemouth può mettersi una medaglia sul petto (se non fosse che ha perso 4-0!). Tre triplette in otto giornate è un record clamoroso per la Premier League, cinque gol in tre match di Champions lo rendono il miglior marcatore, davanti a Sané e Zielinski.