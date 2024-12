Mario Rui dà l’addio al Napoli: “Momenti indimenticabili, sarete tutti sempre nel mio cuore”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La scorsa estate era stato messo fuori rosa, poco prima della fine del 2024 è arrivato l'addio definitivo. Contratto rescisso e dunque addio ufficiale al Napoli per Mario Rui, che dopo essere stato congedato con tutti gli onori ha voluto salutare la città e la squadra con cui ha giocato per sette anni e mezzo con una bella lettera d'addio: "Qui a Napoli ho vissuto momenti indimenticabili".

Il messaggio d'addio al Napoli

La risoluzione del contratto ha chiuso l'avventura napoletana di Mario Rui, che ha scritto un lungo messaggio per la città, la squadra e i tifosi partenopei che con il passare del tempo lo hanno apprezzato tantissimo: "Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita. A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili".

Chiudendo: "Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!".

Anche la dolce metà di Mario Rui, Renata Goncalves, ha scritto un messaggio d'addio: "Napoli non è stata solo una città, ma una casa. Grazie per aver reso questi anni così straordinari, per averci fatto sentire parte di una grande famiglia e per aver accompagnato la nostra storia con amore e rispetto. Napoli non sarà mai solo un luogo: è una sensazione, un’emozione che ci accompagnerà ovunque andremo. Questa città sarà per sempre nel nostro cuore".

La carriera di Mario Rui al Napoli

Mario Rui arrivò nell'estate 2017 al Napoli, lo volle Sarri: doveva essere la riserva di Ghoulam, ma è diventato il proprietario della fascia sinistra. Il portoghese è cresciuto tanto, nell'anno dello scudetto ha sfornato assist a profusione, uno dietro l'altro. Sette anni e mezzo. Lo scudetto del 2023 il momento più alto, in più il successo della Coppa Italia, 227 partite e 3 gol.