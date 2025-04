video suggerito

Mario Balotelli fa un appello sui social, cerca una persona: "Me la trovate per favore?" La foto risale alla sua infanzia quando, nato da genitori ghanesi, si trovava ancora a Palermo: "Ragazzi, lei è Angela Marchese, la mia madrina. Foto fatta almeno 30 anni fa!".

"Me la trovate per favore?". È l'appello che Mario Balotelli ha condiviso sui social network attravrso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'attaccante del Genoa cerca una persona a lui cara, che gli è stata molto vicino quando era ancora un bimbo. "Ragazzi, lei è Angela Marchese, la mia madrina. Foto fatta almeno 30 anni fa!", ha scritto il giocatore: è la donna che lo tenne a battesimo 34 anni fa e che, sorridente, aveva in braccio quela creatura vestita di bianco.

La foto risale alla sua infanzia quando, nato da genitori ghanesi, si trovava ancora a Palermo. Il calciatore non ha mai dimenticato quel periodo della sua vita difficile trascorso nel quartiere Borgo Nuovo: papà Thomas e mamma Rose Barwuah si occuparono di quel piccolo che ebbe problemi di salute preoccupanti (a causa di un disturbo addominale, per una malformazione intestinale, fu ricoverato all'ospedale Di Cristina e sottoposto a intervento operatorio).

Successivamente arrivò il trasferimento in Lombardia, a Bagnolo Mello (in provincia di Brescia): lì la famiglia si recò in cerca di fortuna e di lavoro. La vita di Balotelli cambiò quando i genitori naturali furono costretti da situazioni contingenti a chiedere l'affido familiare per il loro ragazzo. Una storia che nel corso degli anni ha segnato molto sul piano affettivo e dei rapporti il calciatore. Mario trovò un nuovo "focolare" grazie a Silvia e a Franco che, oltre ad avere figli propri, avevano aperto le braccia anche ad altri quattro (tutti in affido). Lo stesso Balotelli sarebbe dovuto restare con loro al massimo per due anni… poi la sorte ha voluto che ne divenissero addirittura quindici.

E quanto sia stata importante quella famiglia adottiva per Balotelli lo ribadiscono due episodi. Il padre acquisito, Franco, è morto nel 2015 a causa di una malattia grave e molto brutta: in suo ricordo il calciatore volle che sulle scarpette ci fosse scritto "sempre con te" rivolto a quell'uomo che per lui era stato tanto importante. Il gesto d'affetto. Tre anni prima, in occasione degli Europei 2012, ci fu quel bellissimo gesto d'affetto con la madre h era in tribuna ad assistere al match nel quale Mario realizzò due reti alla Germania. "La gioia più bella è stata abbracciare mamma Silvia. Per lei ho fatto due gol".