Mario Balotelli disoccupato a 34 anni oggi si allena da solo: pubblica i video dei suoi gol e spera Mario Balotelli aspetta una chiamata dal mercato e intanto posta sui social le immagini di un suo gol. Il centravanti resta nella lista dei disoccupati.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Mario Balotelli? Il centravanti italiano è a tutti gli effetti disoccupato, e alla ricerca di una squadra pronta a puntare su di lui in questa sessione di mercato. L'attaccante classe 1990 aspetta una chiamata, e nel frattempo si allena in solitaria, come mostrato sui suoi profili social.

Balotelli disoccupato, si allena da solo e posta i video dei gol

Infatti Balo ha caricato nelle sue storie un video che lo immortala alle prese con una sessione di lavoro personalizzata. L'attaccante italiano sul campo, sembra essere coadiuvato solo da due collaboratori: il primo effettua un cross per lui, e il secondo è in porta. Nelle immagini si può vedere SuperMario calciare al volo di destro e spedire la sfera nel sette con una traiettoria perfetta. Ha il piede caldo Balotelli che vuole dimostrare di essere pronto per una nuova avventura.

Le ultime di mercato di Balotelli, dove può finire

Quale potrebbe essere il futuro del centravanti ex di Inter e Milan? Al momento sono diverse le indiscrezioni che lo riguardano. Sembra essere tramontata la suggestiva prospettiva di ripartire dal Brasile e in particolare dal Corinthians, che ad inizio luglio era molto calda. Nelle ultime ore si è parlato di possibili piste verso gli Stati Uniti o gli Emirati Arabi per Balotelli, che difficilmente tornerà a giocare in Italia.

Quello che è certo è che chiunque vorrà ingaggiare il centravanti potrà farlo senza spendere un euro, essendo svincolato. Bisognerà trovare solo un accordo sull'ingaggio da garantire all'ex nazionale.

L’ultima esperienza nel nostro calcio sembra essere destinata a rimanere quella al Monza nell’annata 2020-2021 tutt’altro che felice. Da lì in poi sono arrivate le due stagioni all’Adana in cui comunque ha sfoderato un buon rendimento, intervallate dalla parentesi turbolenta al Sion. Ora la voglia di mettersi ancora in gioco per provare a lasciare il segno. D'altronde Balotelli come mostrato dai suoi video, è molto carico e pronto per una nuova sfida. Le immagini del suo gol e del suo stato di forma, per provare ad ingolosire eventuali pretendenti.