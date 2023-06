Mariano Diaz resta incosciente per ore per farsi fare un tatuaggio: “È un metodo illegale” Mariano Diaz è volato a Los Angeles nello studio Ganga Tattoo per sottoporsi a un tatuaggio con una tecnica illegale: l’attaccante del Real Madrid è rimasto incosciente per parecchie ore.

A cura di Paolo Fiorenza

Mariano Diaz lo ha rifatto, è volato negli Stati Uniti per farsi fare un altro tatuaggio con una tecnica indolore, che è illegale in Spagna. Il quasi 30enne attaccante dominicano del Real Madrid, il cui contratto scade tra pochi giorni e non verrà rinnovato visto lo scarsissimo impiego delle ultime stagioni, si è recato nuovamente a Los Angeles nel rinomato studio del tatuatore Joaquin Ganga, dove già andò nello scorso gennaio per farsi ricoprire interamente la schiena con motivi felini e la scritta "indomabile".

Il tatuaggio sulla schiena di Mariano Diaz dello scorso gennaio

Ganga ha tatuato tantissimi sportivi e non solo, con il suo metodo definito "innovativo" e che consente di lavorare sulle persone "senza dolore": dal pugile Canelo Alvarez, al tennista Carlos Alcaraz, a LeBron James, che pagò addirittura 100mila dollari. Ma anche Drake, Nicky Jam e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo. L'ascesa del ragazzo spagnolo di Murcia – che aveva iniziato facendo graffiti – è stata inarrestabile, soprattutto dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, dove può mettere in atto la sua tecnica che si traduce nel motto programmatico della casa: "Tatuaggi completi in solo un giorno senza dolore".

Ed è proprio il fatto di essere indolore, come recita il brand ‘No Pain By Ganga', che attira clienti spesso famosi, disposti a restare incoscienti per ore mentre sono sottoposti al tatuaggio. Perché è esattamente quello che accade nello studio di Ganga: si viene anestetizzati per 8 ore (o finché dura la realizzazione dell'opera). "È un metodo illegale ed è per questo che lo fanno all'estero – ha spiegato Alejandro Jaramillo, un tatuatore del JG Tattoo Studio a ‘El Desmarque' – Qui in Spagna sappiamo che ci sono persone che lo fanno ma ci deve essere un anestesista. Per poter eseguire un processo di anestesia, è richiesto un anestesista professionista, monitorare il paziente, essere in un centro sanitario o medico in Spagna. In uno studio di tatuaggi non puoi farlo. È un processo delicato che richiede recupero e rianimazione".

Ed invece Ganga l'anestesista ce l'ha nella sua bottega: Mariano si è messo nelle sue mani, oltre che di quelle di ben sei tatuatori, per farsi tatuare la gamba mentre era incosciente, come si vede nel video sottostante.

Oltre che non far sentire dolore al cliente, in questo modo – che peraltro, come si può capire, presenta tutti i rischi del caso – il tatuatore ha maggior agio nell'eseguire il disegno senza che ci siano movimenti bruschi. "Sono il primo tatuatore al mondo a sperimentare i tatuaggi sotto anestesia – ha dichiarato Ganga – Poter tatuare per ore senza interruzioni e senza dolore significa che posso essere più creativo e ottenere risultati ancora migliori".

Col suo nuovo tatuaggio, Mariano può ora dedicarsi con calma a cercare una squadra disposta a scommettere su di lui a parametro zero: negli ultimi giorni si è fatta calda la pista che porta all'Arabia Saudita, dove già si è accasato un altro madridista, Karim Benzema, andato all'Al Ittihad. Per il dominicano ex Lione si sarebbero fatte avanti Al Shabab e Al Fateh.