Marco Cacciatori è morto a 68 anni, giocò nel Perugia degli imbattibili di Ilario Castagner L’ex attaccante è deceduto dopo una lunga malattia. Icona della Carrarese, che gli fece da trampolino di lancio in Serie A, in Umbria lo ricordano per il gol segnato all’Inter nella stagione 1978-1979, quella del secondo posto del Perugia alle spalle del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Cacciatori è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Il suo nome appartiene a un calcio di un altro tempo: quello del Perugia imbattuto con Ilario Castagner in panchina e secondo in campionato alle spalle del Milan (stagione 1978-1979), del gol segnato all'Inter a ottobre di 46 anni fa (siglò l'1-1 nel finale), del trasferimento a Vicenza perché a prendere il suo posto in maglia umbra sarebbe stato Paolo Rossi (che non era ancora Pablito) e dell'esperienza in cima all'attacco della Carrarese con la quale debuttò giovanissimo in Serie D e la la trascinò alla promozione in C2 realizzando 25 reti in 34 partite. E fu proprio in quell'anno di grazia nei panni del bomber implacabile (sia per il tiro di sinistro sia per l'abilità nel gioco aereo) che guadagnò le attenzioni della società umbra compiendo un triplo salto dalla terza serie al massimo torneo italiano.

La carriera e la vita di Cacciatori sono state spesso scandite da gravi patologie con le quali ha dovuto fare i conti. Poco tempo dopo il passaggio al Lanerossi, ebbe un malore in allenamento e scoprì, in seguito ad accertamenti, di avere un tumore a un testicolo. Il mondo del pallone passò inevitabilmente in secondo piano dopo quella notizia tremenda sul piano personale: fu costretto a restare fermo per tre anni così da completare il ciclo di cure, rimettersi in forma e tornare sui campi di calcio. Lo fece nella stagione 1983-1984 ancora tra le fila di quella Carrarese che per lui era stata un trampolino di lancio e nella quale – sia pure in tre momenti differenti – scolpì il record assoluto di gol (65) nella storia del club. Reggiana, Montevarchi, Pistoiese, Sarzanese e Pietrasanta le altre squadre di cui ha vestito i colori fino a 35 anni, quando appese le scarpette al chiodo.

"Carrarese Calcio 1908 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marco Cacciatori, storico bomber della nostra squadra – si legge nella nota ufficiale della società -. L’attaccante, nativo di Carrara, ha collezionato 157 presenze con la nostra maglia, mettendo a referto ben 65 reti, che lo rendono tutt’oggi, il giocatore più prolifico della storia del nostro club". In memoria del calciatore sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di Carrarese-Cesena, 20ª giornata del campionato di Serie B il match è in programma domenica 29 dicembre (ore 15) allo Stadio Comunale "Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri" di Carrara.

