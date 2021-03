La Juventus ha perso in casa con il Benevento in maniera del tutto inaspettata e la vetta della classifica resta sempre lontana, nonostante l'Inter non sia scesa in campo a causa del provvedimento dell'Ats di Milano in seguito ai contagi nel ‘gruppo squadra'. I bianconeri restano a -10 dai nerazzurri ma entrambe le squadre devono recuperare un match: la Vecchia Signora contro il Napoli e i meneghini contro il Sassuolo. Il divario potrebbe ridursi, ampliarsi o restare intatto. Non ci sono certezze.

Chi sembra avere qualche certezza in più l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, che ai microfoni di 90° minuto su RaiDue ha analizzato la sconfitta interna della Juve e il cammino verso il decimo titolo di fila sognato a Torino: "Con oggi penso si chiuda definitivamente il sogno del decimo scudetto". Parole senza appello da parte del Principino: "La squadra è scesa in campo con senza voglia, quella che invece aveva il Benevento".

L'ex calciatore bianconero ha parlato anche della posizione di Andrea Pirlo, che secondo molti non è più salda come qualche settimana fa nonostante le rassicurazioni di Paratici di oggi: "Quale futuro per Pirlo? Non lo so, di sicuro le responsabilità vanno divise fra giocatori, società e allenatore. "Le decisioni bisognerà prenderle alla fine dell'anno, ora bisogna mantenere l'ambiente compatto per concludere la stagione. Spero di vedere una Juve con una mentalità diversa".

Marchisio è stato una bandiera della Juventus e in merito a quanto fatto quest'anno dalla squadra che tifa da bambino ha affermato: "Quest'anno la squadra al di là dei punti in classifica ha sempre fatto fatica e ha subito anche in partite che erano semplici sulla carta. Credo che la classifica vada a rispecchiare le prestazioni della Juventus che in questo momento deve anche guardarsi le spalle, dietro ci sono squadre che si stanno avvicinando".