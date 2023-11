Marchisio insultato dai tifosi dell’Inter a Salisburgo: il suo commento schietto diventa virale Claudio Marchisio bersagliato dai tifosi dell’Inter in campo e sui social in occasione della partita col Salisburgo: l’ex calciatore della Juventus e l’attuale commentatore televisivo per Amazon Prime Video è stato ricoperto di cori e insulti.

A cura di Vito Lamorte

Claudio Marchisio è stato oggetto di moltissimi cori prima e dopo la partita di Champions League che l'Inter ha giocato in casa del Salisburgo. L'ex Juventus non è il calciatore preferito dai tifosi nerazzurri e quelli presenti alla Red Bull Arena hanno ricoperto di insulti l'attuale commentatore televisivo per Amazon Prime Video, che era a bordo campo insieme a Diego Milito e Julio Cesar.

La postazione di commento di Prime era sotto il settore ospiti dello stadio del club austriaco e i supporter della squadra meneghina non hanno gradito che ci fosse una bandiera della Juventus a commentare la loro squadra. Sui social sono stati pubblicati diversi video del coro a lui diretti (“juventino pezzo di m***a” e via dicendo).

L'Inter è riuscita a sbancare Salisburgo solo nel finale ma grazie al gol di Lautaro Martinez su calcio di rigore si è presa la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d'anticipo e quella al Mondiale per Club del 2025.

Claudio Marchisio ha analizzato la partita della squadra di Inzaghi dopo il fischio finale e ha parlato così: “Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra. L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più”.

Queste sue parole non sono per niente piaciute ai tifosi nerazzurri, che sui social hanno mostrato il loro disappunto per le considerazioni dell'ex calciatore della Juventus.

Juve-Inter è già iniziata? Subito dopo la pausa per le nazionali ci sarà il big match per la testa della classifica tra bianconeri e nerazzurri e, nonostante manchino ancora diversi giorni, la temperatura si sta già surriscaldando.