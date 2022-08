Marchisio dà rigore su Quagliarella: “Non era chiaro il pestone?”. Cosa ha visto l’arbitro al VAR Episodio da moviola in Sampdoria-Lazio, con un contatto Marusic-Quagliarella non sanzionato con il calcio di rigore da Aureliano dopo consulto Var.

A cura di Marco Beltrami

Lavoro extra per la moviola nella sfida tra Sampdoria e Lazio. A Marassi la squadra di Giampaolo ha ospitato quella di Sarri, in una delle sfide valide per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A. Non sono mancate anche le polemiche, incentrate soprattutto su un episodio andato in scena nel primo tempo quando il risultato era di 0-1 in favore dei capitolini, in virtù del gol di Immobile. Protagonista Fabio Quagliarella, e l'arbitro Aureliano che con la sua valutazione ha fatto arrabbiare i blucerchiati.

Sugli sviluppi di un'azione offensiva della Sampdoria, Quagliarella braccato dalla coppia formata da Patric e Marusic è caduto in area. Grandi proteste da parte dell'esperto attaccante nei confronti dell'arbitro che ha fatto proseguire. Dopo qualche secondo ecco l'intervento dei collaboratori al Var, con Guida che ha richiamato Aureliano all'utilizzo dell'on-field review.

Sullo schermo sono comparse le immagini del contatto tra Quagliarella e Marusic. L'esterno della Lazio, con il piede sinistro, ha pestato il destro dell'avversario che è poi crollato sul terreno di gioco. Nessun dietrofront da parte di Aureliano che pur vedendo il contatto, lo ha considerato di intensità non "importante" al punto tale da giustificare un calcio di rigore. Questa la sua valutazione, con la conferma della decisione del campo, che ha fatto arrabbiare la panchina della Sampdoria e in particolare Quagliarella, incredulo per il mancato rigore.

L'episodio ha fatto molto discutere anche sui social, dove si è scatenato un dibattito. In tanti hanno evidenziato come in passato siano stati assegnati calci di rigore per contatti anche meno evidenti. Al coro di commenti si è aggiunto anche l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio, che su Twitter ha cinguettato: "Ma non era chiaro il pestone su Quagliarella? #SampdoriaLazio #Var". Altra benzina sul fuoco delle polemiche social.