Mané è una furia dopo Senegal-Algeria: esce dal campo e allontana con rabbia un giornalista Sadio Mané esce furioso dal campo al termine della partita Senegal-Algeria. L’attaccante dell’Al Nassr se la prende con un giornalista e rifiuta il microfono in malo modo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Non solo qualificazioni ai prossimi Europei ma anche gare amichevoli in preparazione per la prossima Coppa D'Africa. La notte scorsa si è infatti giocata anche Senegal-Algeria che si sono incrociate in un'amichevole. Una partita vinta 1 a 0 dai Fennecs dopo un gol di Fares Chaibi al 64′. E questa sconfitta ha ovviamente avuto il sapore amaro per Sadio Mané. Il 31enne attaccante dell'Al Nassr, che ha concluso la sua esperienza al Bayern Monaco, è stato immortalato in un video pubblicato fine partita.

Un filmato che fa discutere, specie per i modi mostrati dal giocatore. Già perché Mané è uscito dal campo a fine partita con grande rabbia. Non è ancora chiaro il perché di quell'ira manifestata al triplice fischio ma sta di fatto che il giocatore ha reagito male anche al tentativo di un giornalista di intervistarlo. Dopo la partita, il giocatore dell'Al-Nassr ha infatti rifiutato il microfono teso da un giornalista algerino mentre usciva dal campo. Un gesto che ha lasciato senza parola il giornalista in questione.

Mané ha visto l'uomo che con calma e gentilezza, senza apparente insistenza, si è avvicinato a lui. Il giocatore dell'Al Nassr l'ha guardato e immediatamente ha capito che volesse fargli un'intervista. A quel punto Mané, nervosissimo nonostante fosse un'amichevole e il Senegal sia già qualificato per la prossima Coppa d'Africa, non avendo alcuna voglia di parlare l'ha allontanato in malo modo prendendo il microfono in malo e spostandolo con forza.

L'attaccante senegalese evidentemente si è accorto di aver fatto qualcosa di sbagliato. Contro il suo carattere sempre molto pacifico e disponibile. Infatti l'attaccante dell'Al Nassr si è poi calmato fermandosi nella zona mista per rispondere alle domande della stampa. Magari anche a quella che il giornalista algerino avrebbe voluto fargli direttamente sul rettangolo verde. Mané è stato uno dei grandi acquisti dell'Al Nassr finendo nel club arabo di Cristiano Ronalodo e Brozovic.