Mancini si scusa per aver abbandonato l'Arabia Saudita, ma il presidente è furioso: "É inaccettabile" Roberto Mancini ha lasciato il campo prima ancora che finissero i rigori di Arabia Saudita-Corea del Sud di Coppa d'Asia. Il tecnico si è scusato, ma nonostante ciò è stato profondamente criticato dal presidente della federazione saudita: "Quello che ha fatto è inaccettabbile"

A cura di Alessio Morra

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini è stata eliminata agli ottavi di finale della Coppa d'Asia. Il ko è stato cocente, non solo perché arrivato ai calci di rigore. La Corea del Sud, guidata da Jurgen Klinsmann, ha trovato il gol del pareggio al 99′, grazie a una papera del portiere. Mancini è finito nella bufera, non solo per il risultato del campo ma perché ha lasciato la panchina prima ancora che finisse la partita, e per questo è stato costretto a scusarsi pubblicamente.

Arabia Saudita-Corea del Sud era un ottavo di lusso. Due squadre con ambizioni di successo subito contro nella fase a eliminazione diretta. I sauditi passano a inizio ripresa con il gol di Abdullah Radif e mantengono il vantaggio a lungo, quando sono a un passo dal portare in porto l'incontro subiscono al nono minuto di recupero il gol di Gue-Sung Cho, attaccante del Midtiylland che sfrutta un assist e soprattutto una papera clamorosa del portiere Al Kassar, 1-1 e supplementari. Poi i rigori. I coreani sono perfetti: quattro tiri e quattro gol. I calciatori dell'Arabia Saudita segnano i primi due, poi sbagliano quelli che seguono.

Mancini già per l'eliminazione sarebbe stato criticato, ma quasi più che per l'uscita dal torneo è stato subissato di critiche, anche furenti, perché ha lasciato il campo dopo il secondo errore di uno dei suoi calciatori dal dischetto. Qualcosa di inusuale. Le telecamere lo immortalano mentre lascia il campo e torna negli spogliatoi.

L'ex c.t. della Nazionale in modo rapidissimo finisce nel mirino dei tifosi sauditi che sui social si sfogano e gliene dicono di ogni. Così quando si presenta in conferenza stampa, Mancini, che lascia da imbattuto comunque la manifestazione, è costretto a scusarsi ufficialmente dicendo: "Credevo che la partita fosse finita, chiedo scusa per aver lasciato il campo prima della fine".

Poi ha elogiato la sua squadra: "Voglio ringraziare i miei giocatori per quello che hanno fatto in questa manifestazione, sono cresciuti molto. Sono felice e molto triste al tempo stesso. Felice perché siamo migliorati molto, abbiamo lavorato un mese insieme e questo è molto importante. Ora siamo una squadra. Chiaramente dobbiamo ancora crescere".

Le scuse dell'ex calciatore di Sampdoria e Lazio però non sono state bastate per placare la rabbia del presidente della federazione saudita Yasser Al Meshal: "L'uscita anticipata dal campo di Mancini è inaccettabile. In ogni caso ha parlato ai giocatori negli spogliatoi ringraziandoli per quanto fatto in questa Coppa d'Asia". La panchina non è a rischio, ma certamente ora Mancini non può più sbagliare, nel mese di marzo sono in programma due partite di Qualificazione ai Mondiali 2026.