Mancini parla dopo le dimissioni da CT dell’Italia: “Una mia scelta personale” Roberto Mancini parla per la prima volta dopo la decisione di dimettersi da CT dell’Italia e lo fa attraverso un post sul suo profilo Instagram: “Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020”.

A cura di Vito Lamorte

Roberto Mancini parla per la prima volta dopo la decisione di presentare le dimissioni da CT dell'Italia. L'ex selezionatore ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram poche ore dopo l'addio ufficiale alla panchina azzurra reso noto dalla FIGC.

Poche parole per l'allenatore di Jesi, che ha voluto ringraziare tutti e ha motivato la sua scelta:

Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020. È stato un onore @azzurri 🇮🇹

Non c'erano sentori che portassero ad una situazione del genere per la Nazionale ma l'aria che si respirava intorno all'ambiente azzurro non era delle più ‘pulite': le nuove nomine nella riorganizzazione dell'area tecnica avevano creato diversi malumori e dopo qualche giorno è arrivata la decisione di Mancini, che era stato nominato coordinatore delle selezioni U20 e U21 pochi giorni fa.

La federazione sta lavorando per trovare un CT in vista delle partite di qualificazione agli Europei 2024 in programma a settembre: i profili più gettonati sembrano quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte e c'è il nome di Fabio Grosso come mina vagante.

