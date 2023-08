La FIGC mette l’Italia del calcio nelle mani di Mancini: coordinerà anche Under 20 e Under 21 Il ct dell’Italia Roberto Mancini diventa plenipotenziario. Nominato dalla FIGC coordinatore di tutte le nazionali azzurre: a lui faranno capo i nuovi commissari tecnici dell’Under 21 e dell’Under 20, Carmine Nunziata e Attilio Lombardo.

A cura di Michele Mazzeo

Rivoluzione nel settore tecnico del calcio italiano. Il consiglio della FIGC non solo ha confermato Roberto Mancini nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale maggiore dell'Italia ma lo ha addirittura nominato coordinatore dell'intero settore azzurro maschile. Il ‘Mancio' dunque da oggi non si occuperà solo di far da selezionatore della nazionale "dei grandi" ma anche della selezione e dell'attività tecnica delle nazionali Under 21 e Under 20.

Di fatto dunque per quanto riguarda le tre nazionali in cui giocano calciatori professionisti l'Italia avrà Roberto Mancini come deus ex machina. Il 58enne jesino d'ora in poi dunque si occuperà anche delle due selezioni giovanili propedeutiche alla selezione maggiore. Nel farlo l'ex allenatore di, tra le altre, Inter e Manchester City si avvarrà di uno staff più largo rispetto a quello che aveva in precedenza: Alberto Bollini sarà il suo vice, con Carmine Nunziata che sarà il nuovo tecnico dell'Under 21, mentre sulla panchina dell'Under 20 siederà Attilio Lombardo con Marco Scarpa come vice e Francesco Antonioli come allenatore dei portieri. A questi si aggiungeranno anche l'ex calciatore Andrea Barzagli che si occuperà della fase difensiva e il tattico Andrea Gagliardi.

D'ora in poi dunque tutti faranno capo a Roberto Mancini che potrà quindi attuare il suo progetto: quello di far sì che tutte la Nazionali applichino in campo gli stessi stili e sistemi di gioco, favorendo e velocizzando così l'apprendimento tecnico. In questo avrà un ruolo molto importante anche un altro uomo dello staff, Maurizio Viscidi, che avrà il compito di fare da anello di congiunzione tra le nazionali giovanili (sarà lui a guidare la formazione tecnica delle squadre che vanno dall'Under 15 all'Under 19 che avrà come nuovo CT Bernardo Corradi) e le selezioni dell'Italia Under 20, Under 21 e soprattutto della Nazionale maggiore.