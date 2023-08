Mancini in Arabia Saudita con tutto lo staff, pronti contratti d’oro: trattativa iniziata a giugno Roberto Mancini porterà in Arabia Saudita tutto il suo staff: con l’ex CT si sposterebbe tutti quelli che hanno lavorato con lui a Coverciano, da Evani a Salsano, da Lombardo a Gagliardi fino a Sandreani.

A cura di Vito Lamorte

Roberto Mancini sarebbe vicinissimo a diventare CT dell'Arabia Saudita. Iniziano a trovare conferme le voci uscite immediatamente dopo le dimissioni del CT dalla Nazionale Italiana e per il tecnico di Jesi sembra sia pronto un contratto triennale da 25-30 milioni di euro. A riportare queste cifre era stata La Gazzetta dello Sport.

L'annuncio, sostengono i media arabi, sarebbe vicinissimo. Il contratto avrà una durata fino al 2026, quando si giocheranno i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti; ma prima c'è la Coppa d'Asia, a cui l'Arabia tiene molto visto che l'ultimo dei tre trionfi risale al 1996.

Una situazione che farebbe storcere il naso a parecchi appassionati in Italia per come il Mancio ha deciso di chiudere con la FIGC e provare questa nuova avventura calcistica.

Con l’ex CT azzurro si sposterebbe in Arabia Saudita tutto lo staff che ha lavorato con lui a Coverciano: Evani, Salsano e Lombardo (staff tecnico), Gagliardi (tattico), il preparatore dei portieri Battara, i preparatori atletici Scanavino e Donatelli, gli osservatori Nuciari e Sandreani. Il massaggiatore sarà Agostino, che lavora già in Arabia.

L'unica posizione da valutare è quella di Gabriele Oriali, che era già a Coverciano prima dell’arrivo di Mancini e che non ha ancora parlato con la Federcalcio dopo quanto accaduto nella settimana di Ferragosto.

Si è parlato molto dei motivi che hanno portato l'allenatore di Jesi a dire addio all'Italia: si è scritto e detto tanto sia da parte dello stesso interessato che da parte del presidente FIGC Gabriele Gravina ma sullo sfondo si è sempre nascosta nell'ombra di un'offerta più remunerativa per il futuro di Mancini. I rapporti erano logori da tempo e il ridimensionamento dell'organigramma federale, nonostante avesse dato più poteri al CT, ha solo velocizzato la scelta di abbandonare la panchina azzurra.