Mancini fa la rivoluzione, cambia mezzo staff della Nazionale: Bollini vice e arriva Barzagli Il c.t. della Nazionale ha deciso di modificare il suo staff. Via Evani e Lombardo, promosso Bollini. Probabile l’arrivo di Barzagli e si parla anche di Buffon. Nunziata nuovo c.t. dell’Under 21.

A cura di Alessio Morra

Una rivoluzione estiva si prospetta per la Nazionale e per le squadre giovanili dell'Italia. Il c.t. Roberto Mancini, che di fatto sta svolgendo anche il ruolo di supervisore delle varie Under, sembra aver preso alcune decisioni riguardo il suo staff che sta per essere modificato. Cambieranno anche i selezionatori di Under 19, Under 20 e Under 21.

L'allenatore marchigiano ha capito di dover cambiare qualcosa nel suo staff, ha ragionato e avrebbe deciso di fare una rotazione tra i suoi collaboratori, anche tra quelli storici. La principale notizia riguarda Bollini, che si appresta, a meno di clamorose sorprese, uno dei vice di Mancini. L'ex Lazio ha appena vinto gli Europei Under 19. Ma non sarà l'unica novità.

Stefano Bollini sarà il nuovo vice dei Mancini, promosso dopo il successo all’Europeo Under 19.

Perché a bordo sale anche Antonio Gagliardi, match analyst che per tanti anni è stato in azzurro, prima di seguire Pirlo alla Juve e in Turchia. Nello staff di Mancini resta Fausto Salsano, compagno a lungo ai tempi della Sampdoria e fidatissimo collaboratore.

E forse ci saranno ulteriori due novità. Perché si fanno i nomi di Barzagli e di Buffon. L'ex difensore da anni è corteggiatissimo. Dopo il suo ritiro lo voleva già Sarri nel suo staff, Allegri pure, ma è rimasto fermo ed è apprezzato talent in TV. Ora Barzagli potrebbe fare il salto in Nazionale, così come Buffon che è candidato per il ruolo di capo delegazione che è stato del compianto Gianluca Vialli.

L’ex difensore della Juventus potrebbe entrare a far parte dello staff del c.t. dell’Italia.

Fuori Chicco Evani, che era stato promosso da Mancini ed è stato per anni al suo fianco. Evani uscirà dai quadri federali dopo aver declinato le panchine della Nazionale femminile e dell'Under 20, recente finalista ai Mondiali tenuti in Argentina.

Carmine Nunziata passerà dall’Under 20, con cui ha disputato la finale dei Mondiali 2023, all’Under 21.

Proprio l'ex c.t. dell'Under 20 sarà promosso all'Under 21. Carmine Nunziata sostituirà Nicolato, che ha mancato l'obiettivo olimpico, oltre all'Europeo di categoria. Non sarà nello staff di Nunziata come si era detto Attilio Lombardo, che scende dalla Nazionale maggiore per diventare il c.t. dell'Under 20. Bernardo Corradi promosso all'Under 19.