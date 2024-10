video suggerito

Mancini a rischio esonero in Arabia: “Due punti in 3 gare, inaccettabile. Prenderemo una decisione” Roberto Mancini a rischio esonero in Arabia Saudita. Yasser Al Misehal, capo federazione saudita, ha dichiarato: “È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Prenderemo una decisione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Roberto Mancini a rischio esonero in Arabia Saudita. Un rumors sorprendente, che rimbalza da qualche ora, ma il clima intorno all'ex CT della Nazionale Italiana è davvero molto complicato. Il pareggio contro il Bahrain ha messo in bilico la qualificazione al prossimo Mondiale della nazionale saudita, che attualmente terza con 5 punti al pari dell’Australia (seconda) nel girone C, e ci sono molti malumori intorno alla figura dell'allenatore italiano.

Yasser Al Misehal, capo federazione saudita, dopo la partita ha dichiarato: “Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi che ci supportano. È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Prenderemo una decisione”.

Mancini a rischio esonero in Arabia: la Federazione riflette sul CT

Lo scialbo pareggio contro il Bahrain ha messo in bilico la qualificazione al prossimo Mondiale dell’Arabia Saudita, attualmente terza con 5 punti al pari dell’Australia (seconda) nel girone C: le polemiche su Mancini sono aumentate a dismisura e ora anche la Federazione si è esposta. Sono in corso delle riflessioni sulla posizione del CT.

La sconfitta col Giappone di pochi giorni fa aveva già fatto suonare un campanello d’allarme, ma adesso la situazione sembra più delineata: la dirigenza saudita non è affatto contenta del rendimento dei Green Falcons e potrebbe esserci delle clamorose novità nei prossimi giorni.

Mancini nervoso: litiga con i tifosi dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini nervoso dopo lo scialbo 0-0 contro il Bahrain e a fine match ha reagito con un platealegesto di stizza alla contestazione dei tifosi sauditi. Già dopo la sconfitta contro il Giappone, molti supporter avevano chiesto il licenziamento del Mancio e al fischio finale è esplosa la loro rabbia.

Nel post-gara l’ex CT azzurro è apparso visibilmente arrabbiato, non ha rilasciato commenti sulla partita ma ha lanciato una stoccata al capitano Salem Al Dawsari, protagonista in negativo per un rigore sbagliato, il quinto su nove battuti con la nazionale: "Se sbagli un un rigore ogni partita è un grosso problema. Se avesse segnato avremmo vinto probabilmente".