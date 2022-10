Manchester United-Tottenham dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Manchester United-Tottenham è una sfida valida per il 12° turno di Premier League. Si gioca oggi, mercoledì 19 ottobre alle 21:15 ad Old Trafford. Diretta TV e streaming su Sky. Le ultime sulle formazioni di Ten Hag e Conte.

Manchester United-Tottenham è una delle partite inserite in tabellone del turno infrasettimanale di Premier League. Si gioca oggi, mercoledì 19 ottobre, ad Old Trafford con calcio di inizio fissato alle 21:15 e rappresenta una delle partite più attese per la classifica dove i reds viaggiano in 5a posizione mentre gli Spurs in 3a. La gara può essere seguita in diretta TV su Sky e in live streaming grazie all'applicazione SkyGo.

Un confronto diretto per inserirsi stabilmente tra le principali antagoniste alla capolista Arsenal: Manchester United-Tottenham è una partita in cui chi perde rischia di essere di nuovo tagliato fuori dalle prime posizioni. I padroni di casa, sono in ritardo, a 23 punti e al 5° posto e con già tre sconfitte a registro. L'ultima partita interna è finita con un anonimo 0-0 contro il Newcastle, perdendo sensibilmente contatto con le prime in classifica. Gli Spurs arrivano invece da un momento d'oro, con Conte che ha registrato la miglior partenza di sempre in Premier League.

Le probabili formazioni di Manchester United-Tottenham. Per Ten Hag tutto fa pensare che non cambierà moltissimo, sia nel modulo (4-2-3-1) sia negli uomini che lo comporranno. Dunque, in attacco Antony, Bruno Fernandes e Sancho proveranno a creare una linea di trequartisti utile all'unica punta di riferimento, Rashford. Sugli esterni in difesa agiranno Dalot e Shaw. Quasi speculare il Tottenham di Conte, che si affida ancora una volta a Kane ma con in appoggio solo due trequartisti (il recuperato Richarlison e Son). Perisic e Doherty esterni di centrocampo, a spingere sulle fasce appena ci sarà l'occasione.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

All. Ten Hag.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Bentancur, Hojberg, Perisic; Richarlison, Son; Kane.

All. Conte.

Dove vedere Manchester United-Tottenham in diretta TV

Manchester United-Tottenham è visibile in televisione? La risposta è sì, ma solamente per gli abbonati di Sky. Infatti, il match di Premier League è in esclusiva a pagamento, con il canale di riferimento Sky Sport Uno (numero 201 del decoder).

Manchester United-Tottenham, dove vederla in diretta streaming

Anche per coloro che volessero seguire la partita Manchester United-Tottenham in streaming possono farlo, attraverso l'applicazione ufficiale di SkyGo. Attraverso pc, tablet e smartphone e dietro pagamento si può seguire la diretta integrale. L'alternativa è utilizzare il servizio on demand di NOW, sempre a pagamento.

Premier League, Manchester Uited-Tottenham: le probabili formazioni

Manchester United-Tottenham, valida per il 12° turno di PremierLeague, è una sfida di vertice del campionato inglese. Ten Hag e Conte schierano due squadre quasi peculiari, con un solo attaccante di riferimento: per i reds è Rashford, per gli Spurs, Kane.

