Manchester United a picco, i tifosi rivogliono Ferguson: “Torna ad allenarci, abbiamo bisogno di te” Il Manchester United ha iniziato malissimo la stagione, è ultimo con zero punti in Premier League. E i tifosi chiedono a Sir Alex Ferguson, che ha 80 anni, di tornare in panchina: “Fergie, abbiamo bisogno di te, torna”.

A cura di Alessio Morra

Da quando Sir Alex è andato via sulla panchina del Manchester United, in nove anni, si sono seduti: Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick e ten Haag. Otto allenatori, solo Van Gaal e Mourinho sono riusciti a vincere dei titoli. Lo United non ha mai lottato realmente per la Premier, la Champions l'ha disputata di rado e solo una volta in questi anni è arrivata fino ai quarti. Con l'avvento di ten Haag si pensava che la musica sarebbe cambiata, ma l'avvio è stato disastroso, e c'è chi pensa che solo un allenatore possa risollevare le sorti del club e cioè Ferguson, e all'ottantenne tecnico scozzese è stato chiesto di tornare.

La scorsa stagione Solskjaer è stato esonerato nonostante lo United non fosse in acque così cattive, con Rangnick le cose sono andate molto peggio e la squadra ha mancato la qualificazione alla Champions League. In primavera è stato ingaggiato l'olandese ten Haag, che ha rifatto grande l'Ajax. Il pre-campionato era stato promettente, ma all'atto pratico lo United è naufragato. Ko all'esordio in casa con il Brighton, poi fragoroso 4-0 incassato dal Brentford. Due partite, due sconfitte, un gol fatto e sei subiti. Ultimo posto in classifica e ora arriva il Liverpool, il rivale di sempre.

Sir Alex Ferguson da qualche settimana fa parte del board del Manchester United.

Mentre i Red Devils provano a rinforzarsi, con idee confuse considerati i calciatori trattati nelle ultime settimane – Rabiot, Arnautovic, Casemiro, Lozano – c'è chi ha chiesto a Ferguson di tornare in panchina. Sir Alex è sempre rimasto vicino alla ‘sua' squadra, squadra che ha guidato per 26 anni e mezzo. Una gestione infinita e vincente che ha prodotto un mare di titoli. Ferguson da qualche settimana è entrato nel ‘board' del club, dà consigli, nessuno meglio di lui conosce l'ambiente. Era allo stadio nelle prime due giornate, e dopo la disfatta di Brentford sui social c'è chi gli ha chiesto di tornare sulla panchina dei Red Devils, a 80 anni, perché solo lui può rifare grande il club. Un utente su TikTok ha chiesto a nome dei tifosi a Ferguson di tornare: "Fergie, Fergie, torna ad allenarci. Abbiamo bisogno di te".

26 anni e mezzo allo United e un numero enorme di trofei per Ferguson.

Ovviamente un seguito a questo non ci sarà, è un'ipotesi non percorribile in alcun modo. Ma l'amore e soprattutto la stima per Ferguson sono infinite e per questo i tifosi lo vedono come l'unico che possa risollevare lo United, che dopo questa partenza disastrosa sembra allontanarsi già dalla possibilità di sognare.