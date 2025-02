video suggerito

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Manchester City e Real Madrid si sfidano nella gara d'andata dei play-off della Champions League 2024-2025. Fischio d'inizio alle ore 21 all'Etihad Stadium, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Le probabili formazioni di Guardiola e Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

La sfida più attesa dei play-off della Champions League 2024-2025 è quella tra Manchester City e Real Madrid: la gara d’andata si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester con fischio d’inizio alle ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

Per il quarto anno consecutivo il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti si trovano di fronte nella massima competizione europea: lo scontro tra i Citizens e i Blancos sta diventando una sorta di classica del calcio del Vecchio Continente: quest'anno, però, il contesto sarà quello dei play-off per andare agli ottavi di finale e questo sancisce che una delle una delle due squadre non prenderà parte alla fase ad eliminazione diretta. Doppio confronto ad altissima tensione per entrambi i club, che all'inizio dell'anno erano tra quelli più quotati per la vittoria finale ma non hanno brillato nella prima fase e ora rischiano l'eliminazione.

Guardiola ha commentato così il sorteggio: "Oramai è come un derby. Quattro anni consecutivi contro il Real Madrid… Comunque sia Bayern che Real Madrid sarebbero state veramente difficili, speriamo solo di arrivare a quel momento in buone condizioni".

Partita: Manchester City-Real Madrid

Orario: 21:00

Dove: Etihad Stadium, Manchester

Quando: martedì 11 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, play-off

Manchester City-Real Madrid, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Manchester City-Real Madrid? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Calcio (202) e su Sky Sport 253, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol.

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in diretta streaming

Manchester City-Real Madrid si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions League

Le probabili formazioni di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, Gundogan; Foden, Haaland, Marmoush. Allenatore: Guardiola.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouaméni, Rudiger, Fran García; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé. Allenatore: Ancelotti.