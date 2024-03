Manchester City-Manchester United dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni del derby Manchester City-Manchester United si sfidano per un derby ad altissima tensione nel 27° turno della Premier League: si gioca domenica 03 marzo 2024 alle ore 16:30 con diretta TV e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Guardiola e ten Haag. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Manchester City-Manchester United si sfidano per il 27° turno della Premier League. Un derby ad altissima tensione quello che si giocherà all'Ethiad Stadium domenica 03 marzo 2024, con fischio d'inizio alle ore 16:30. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Pep Guardiola insegue il Liverpool a -1 e viene dalle vittorie di misura con Bournemouth e Brentford in campionato ma in FA Cup ha fatto il pieno di gol in casa del Luton con il pokerissimo di Haaland e il poker di assist di De Bruyne. Tutt'altra situazione per i Red Devils di Erik ten Hag, che dopo quattro vittorie consecutive hanno perso in casa per 2-1 contro il Fulham subendo la rete decisiva nei minuti di recupero. In FA Cup, invece, i Red Devils si sono qualificati ai quarti grazie ad un gol di Casemiro negli ultimi minuti. Lo United è sesto a -8 dal quarto posto e sta vivendo l'ennesima stagione sciagurata dopo che lo scorso anno sembrava aver invertito la rotta. Nelle scorse ore è finito sul banco degli imputati Bruno Fernandes, dopo che un video è diventato virale sui social e ha smascherato una simulazione clamorosa del centrocampista portoghese.

La gara d'andata all'Old Trafford è stata vinta per 3-0 dai Citizens grazie alla doppietta di Haaland e al gol di Foden.

Partita: Manchester City-Manchester United

Dove: Ethiad Stadium, Manchester

Orario: 16:30

Quando: domenica 3 marzo 2024

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Premier League, 27° turno

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV

Manchester City-Manchester United si potrà vedere in esclusiva su Sky, al canale numero 201. Telecronaca di Massimo Marianella.

Manchester City-Manchester United, dove vederla in diretta streaming

La partita è visibile anche diretta streaming solo per abbonati Sky su Sky-Go tramite smartphone, PC, tablet e Smart TV. Il match si potrà vedere anche su Now.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

Pep Guardiola con Haaland terminale offensivo del suo 3-2-4-1: Silva, Foden, De Bruyne e Nunes sulla trequarti pronti a inserirsi e a fare movimenti per creare pericoli alla difesa avversaria.

Erik ten Hag si affida ancora a Rashford unica punta con Forson; Bruno Fernandes e Garnacho sulla trequarti.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Aké; Rodri, Stones; Silva, Foden, De Bruyne, Nunes; Haaland. Allenatore: Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Mainoo, Casemiro; Forson; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford. Allenatore: ten Hag.