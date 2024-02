Haaland ha una connessione mostruosa con De Bruyne: neanche guarda il pallone, sa già dove andrà Haaland e De Bruyne hanno dimostrato tutta la loro abilità nel match contro il Luton. Impressionante la connessione tra i due con il norvegese che non ha bisogno nemmeno di guardare il pallone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Erling Haaland e Kevin De Bruyne hanno regalato una vera e propria masterclass nella partita di FA Cup contro il Luton. 5 gol in meno di un'ora per il centravanti norvegese e 4 assist da parte del centrocampista belga. Impressionante il feeling tra i due, con il bomber che non ha nemmeno bisogno a volte di guardare costantemente il pallone.

Un fiuto del gol e una padronanza dei propri movimenti impressionante da parte di Haaland che può sfruttare le intuizioni dell'ex Chelsea. Emblematica in tal senso l'azione della seconda marcatura. Manovra perfetta per concretezza e velocità da parte del Manchester City. Tutto parte da un rilancio lungo del portiere di Guardiola, a cercare proprio il suo terminale offensivo. Haaland spalle alla porta e con il difensore alle sue spalle, in un classico corpo a corpo, è riuscito a spizzare la sfera. Gioco di sponda perfetto per il "gemello" De Bruyne che non aspettava altro. E infatti ecco che il belga non ci ha pensato su due volte ad innescare l'ex Salisburgo e Borussia Dortmund.

Passaggio filtrante in profondità per Haaland che, involatosi verso la porta, ha poi messo il pallone in rete con buona pace del suo marcatore. Come ha fatto Erling a liberarsi di quest'ultimo? I replay della giocata, mostrano come il centravanti dopo la sponda, non guardi più il pallone. Il suo obiettivo infatti è fare il movimento giusto, e infatti ruota velocemente facendo quasi perno sul difensore del Luton, e si lancia in avanti guardando proprio solo la porta.

È certo di aver fatto la cosa giusta in quel momento Haaland, che si fida ciecamente di De Bruyne. Il centrocampista che dal canto suo conosce a menadito le mosse del suo compagno, premia quella giocata con l'assist filtrante al bacio: solo in quel momento il pallone "riappare" davanti ad Erling con i tempi praticamente perfetti. Il gol è il coronamento perfetto di un'azione eccezionale: ecco cosa succede quando duettano due dei migliori rappresentanti al mondo del proprio ruolo.