Manchester City-Manchester United dove vederla in diretta TV e live streaming: orario del derby in Premier League Manchester City-Manchester United è il match più atteso della 9a giornata della Premier League 2022-2023: il derby di Manchester si giocherà oggi, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 15:00 e si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

La sfida più attesa della nona giornata della Premier League 2022-2023 è il derby tra Manchester City e Manchester United, in programma domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15.00 all’Etihad Stadium. La gara tra i Citizens e i Red Devils si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky.

I campioni d'Inghilterra in carica di Pep Guardiola sono distanti una sola lunghezza dall’Arsenal capolista e cercano il successo per insidiare la vetta, oltre che per mantenere i dominio cittadino. Prima della sosta per le nazionali, il City aveva strapazzato il Wolverhampton a domicilio per 3-0 grazie alle reti di Grealish, Haaland e Foden. I Red Devils di Erik ten Hag intendono proseguire nella loro rimonta e vogliono ottenere il quarto successo di fila dopo un inizio catastrofico: prima dello stop era arrivata la vittoria in casa dello Sheriff in Europa League prima del rinvio della gara contro il Leeds. Lo scorso anno fu il City a vincere entrambi i confronti, con un netto 4-1 nella sfida di casa.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United. Guardiola non cambierà molto rispetto alle ultime uscite e dovrebbe affrontare i Red Devils sono il tridente formato da Grealish, Haaland e Foden. ten Hag punterà sul 4-2-3-1 che bene ha fatto prima della sosta: Rashford riferimento offensivo con Antony, Bruno Fernandes e Sancho a supporto.

Partita: Manchester City-Manchester United

Quando si gioca: domenica 2 ottobre 2022

Dove si gioca: Etihad Stadium, Manchester

Orario: 15:00

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, Now

Competizione: Premier League, 9a giornata

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV e streaming

Il derby di Manchester si potrà seguire anche in Italia perché sarà trasmesso in diretta TV e in streaming da Sky, che da detiene i diritti in esclusiva per la Premier League. Il big match tra i Citizens e i Red Devils si potrà seguire in diretta su Sky Sport Football (Canale 203). Inoltre dell'incontro si può venire a conoscere il risultato anche in streaming sia tramite Sky Go che su Now. La telecronaca sarà di Paolo Ciarravano.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

Pep Guardiola non dovrebbe cambiare molto del suo 4-3-3 con Haaland riferimento offensivo e tutti gli altri (Grealish, Foden, De Bruyne e Silva) a muoversi per cercare e creare spazi intorno a lui. Cancelo e Walker nel ruolo di terzini e la coppia Dias-Akanji davanti a Ederson.

Erik ten Hag punterà sull'assetto che gli ha permesso di uscire dalla crisi iniziale: Dalot, Varane, Martinez e Malacia a comporre la linea difensiva davanti a De Gea; Eriksen e McTominay in mezzo al campo con Antony, Bruno Fernandes e Sancho a supporto del riferimento offensivo Rashford.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Grealish, Haaland, Foden. Allenatore: Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Eriksen, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford. Allenatore: Ten Hag.