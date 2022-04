FA Cup, Manchester City-Liverpool dove vederla in diretta TV e streaming: orario e formazioni Alle 16:30 il Manchester City sfida il Liverpool nella semifinale di FA Cup. La partita è in gara secca: chi vince in finale sfiderà Chelsea o Crystal Palace. L’incontro sarà trasmesso in TV da DAZN.

A cura di Alessio Morra

Manchester City–Liverpool di FA Cup: dove vederla in diretta TV e streaming, Sky o DAZN

Non è passata nemmeno una settimana dall'ultima sfida tra Manchester City e Liverpool, ma le squadre di Pep Guardiola e Jurgen Klopp si ritrovano in campo oggi pomeriggio per la semifinale di FA Cup 2022. La partita è in programma alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn. All'Ethiad Stadium è una sfida da dentro o fuori e anche oggi si prevede un grande spettacolo. A differenza, però, del 2-2 di campionato di domenica scorsa (e pure del 2-2 della gara di andata) questa volta deve esserci un vincitore. In caso di parità dopo i tempi regolamentari la partita proseguirà con i tempi supplementari. Chi vincerà affronterà in finale nel mese di maggio la vincente dell'altra semifinale quella che disputeranno il Chelsea e il Crystal Palace.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool. Guardiola cambia qualcosa ma non stravolge la squadra nonostante gli impegni così ravvicinati tra Champions, FA Cup e Premier League. In attacco tridente con Foden, Sterling e Gabriel Jesus. La replica di Klopp è con Salah, Mané, Diogo Jota nel reparto offensivo.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Diogo Jota. All. Klopp

Partita: Manchester City-Liverpool

Quando si gioca: sabato 16 aprile 2022

Dove si gioca: Ethiad Stadium, Manchester

Orario: 16:30

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: FA Cup, semifinale

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta TV e streaming

L'incontro tra le due squadre più forti d'Inghilterra si potrà seguire in diretta televisiva tramite DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della FA Cup. Dunque per seguire in televisione Manchester City-Liverpool servirà una buona connessione, l'abbonamento alla piattaforma DAZN e un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV oppure Xbox 3 o 4 o la PlayStation 4 o 5. In streaming la partita tra le squadre che giocano meglio al mondo si potrà vedere sempre con DAZN. Per farlo servirà una Smart TV oppure un tablet, uno smartphone o un pc.

A che ora si gioca

La prima semifinale di FA Cup 2021-2022 si disputa oggi. A Manchester il City e il Liverpool scenderanno in campo alle ore 16:30. In caso di parità al 90′ la partita proseguirà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità si calceranno i rigori.

FA Cup, le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Leggero turnover per entrambe le squadre, che hanno degli organici importanti e hanno la possibilità di fare una buona rotazione in un match che arriva dopo la sfida di Premier League e i quarti di ritorno di Champions. Guardiola dovrebbe dare spazio a titolarissimi come Cancelo e De Bruyne. Qualche cambio tra i Reds, ma Salah sarà nel tridente.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Diogo Jota. All. Klopp