video suggerito

Manchester City distrutto 4-0 dal Tottenham, Guardiola umiliato dai tifosi: “Esonerato domani mattina” Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, Pep Guardiola ha perso cinque partite di fila: il Manchester City è stato fatto a pezzi in casa dal Tottenham, il Liverpool si allontana in classifica. I tifosi degli Spurs hanno umiliato Guardiola con un coro beffardo: “Sarai esonerato domani mattina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

242 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incubo ad occhi aperti, qualcosa cui si fa fatica a credere: non si può definire diversamente non solo quello che è accaduto oggi, ovvero la clamorosa sconfitta per 4-0 del Manchester City in casa contro il Tottenham, ma il fatto che questa mazzata sia addirittura la quinta partita persa consecutivamente dal City in tutte le competizioni. Una roba così inusitata che entra dritta – ma dal lato sbagliato della storia – nel librone della carriera di Pep Guardiola: mai il 53enne tecnico catalano aveva perso cinque partite consecutive da quando allena. Nel silenzio dei tifosi di Etihad Stadium, sono stati quelli del Tottenham accorsi in trasferta a farsi sentire chiaramente, quando all'inizio del secondo tempo – dopo il 3-0 segnato da Pedro Porro – si sono fatti beffe di Guardiola con un coro umiliante: "You're getting sacked in the morning", ovvero "Sarai esonerato domani mattina".

Guardiola si aggrappa all'orgoglio: "Torneremo. Lo faremo"

Dal canto suo Pep incarta e porta a casa, nè potrebbe fare diversamente in una situazione come quella attuale: "In otto anni non abbiamo mai vissuto una situazione del genere. Adesso dobbiamo viverla e dobbiamo superarla vincendo le prossime partite, soprattutto la prossima. Torneremo. Lo faremo", dice nel dopo partita, provando ad aggrapparsi all'orgoglio. La verità è che se non parlassimo di Guardiola, l'uomo che dal 2016 ha reso il Manchester City la corazzata che ha vinto sei Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, tre Community Shield e soprattutto l'agognata Champions League del 2023 contro l'Inter, oltre ad una Supercoppa europea ed una Coppa del mondo per club, la parola esonero sarebbe spendibile per qualsiasi altro allenatore.

I tifosi del Manchester City lasciano lo stadio prima del fischio finale

Ovviamente il catalano resterà al suo posto, più che mai dopo aver appena rinnovato il contratto per altri due anni, senza nessuna clausola che gli consenta di liberarsi in caso di retrocessione per i problemi finanziari del club, segnale di grande appartenenza alla causa del City, così come la stima della proprietà emiratina nei suoi confronti è infinita. Il momento è sicuramente difficile, gran parte dei tifosi della squadra mancuniana ha abbandonato lo stadio ben prima del fischio finale, perdendosi anche il beffardo 4-0 segnato da Brennan Johnson al 93′ (la doppietta di Maddison aveva aperto il match).

Leggi anche Cosa succede al nuovo contratto di Pep Guardiola se il Manchester City viene retrocesso

Guardiola ha attribuito in parte la deludente prestazione della sua squadra al rientro tardivo dei suoi giocatori dalla recente sosta per le partite delle nazionali. Ha tuttavia riconosciuto che dovranno recuperare rapidamente per la partita di Champions League di martedì sera contro il Feyenoord, che precede lo scontro decisivo in campionato con il Liverpool capolista domenica prossima. I Reds sono a +5 in classifica, con la partita ancora da giocare a Southampton domani. Perdere ad Anfield metterebbe la parola fine alle possibilità del City in campionato già a novembre: cose mai viste nell'epoca Guardiola.