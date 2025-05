video suggerito

Malore per Vanoli durante Torino-Venezia: l’allenatore crolla dopo una discussione con Maripan Mancamento per Paolo Vanoli dopo il calcio di rigore concesso al Torino contro il Venezia. Fortunatamente niente di grave per il mister che ha proseguito il match. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura durante Torino-Venezia, a causa di un malore occorso a Paolo Vanoli, allenatore della squadra di casa. Quest'ultimo dopo il calcio di rigore concesso ai suoi, ha avuto una discussione animata con Maripan, e poi è caduto sul terreno di gioco vittima di un mancamento. Fortunatamente niente di grave, visto che dopo qualche secondo ha ripreso il suo posto in panchina.

Paolo Vanoli, cosa è successo durante Torino-Venezia: malore prima del rigore

Paolo Vanoli dopo il penalty concesso con il VAR al Toro ne ha approfittato per richiamare la squadra e dare nuove indicazioni. L'allenatore si è rivolto in particolare a Maripan e lo ha fatto con grande trasporto, come sempre. Mentre finiva il suo intervento però ecco la difficoltà con Vanoli che si è lasciato cadere all'indietro tra lo stupore generale, finendo disteso sul terreno di gioco. Prontamente è intervenuto lo staff sanitario della formazione granata.

Testa sollevata per Vanoli che è rimasto sempre cosciente ma ha accusato forse un calo di pressione e vertigini, finendo per accasciarsi. Capannello di uomini intorno a lui, mentre Vlasic sul dischetto aspettava il via libera per la battuta del calcio di rigore. Fortunatamente Vanoli si è rialzato presto e ha provveduto a tranquillizzare tutti, dimostrandosi pronto a proseguire il match. A lui si era avvicinato anche l'allenatore avversario Di Francesco con grande fair play.

(in aggiornamento)