Malore per un tifoso durante Inter-Como a San Siro: partita sospesa per qualche minuto A 15 minuti dalla fine della partita un tifoso è stato colpito da un malore in curva: l'arbitro ha sospeso momentaneamente la partita per far entrare i soccorsi.

A cura di Ada Cotugno

Al 72′ la partita tra Inter e Como è stata sospesa qualche minuto a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti. A San Siro ci sono stati attimi di grande apprensione quando l'arbitro ha fermato i giocatori in campo, tutti spaesati per questa decisione che all'inizio non era stata compresa. E invece il signor Giua ha dovuto sospendere tutto per permettere ai sanitari di farsi strada verso il tifoso seduto nel primo anello verde e prestargli il dovuto soccorso.

L'arbitro sospende Inter-Como per un malore

L'Inter era in vantaggio per 1-0 e mancavano poco meno di 20 minuti alla fine della partita quando d'improvviso l'arbitro ha chiesto a tutti i giocatori in campo di fermarsi. Nessuno aveva capito la motivazione di quel gesto, dato che in campo non era accaduto nulla ma tutta l'attenzione era rivolta verso la panchina dei nerazzurri che era già al corrente di tutto. Alcuni tifosi dal primo anello verde hanno richiamato l'attenzione dello staff di Simone Inzaghi per prestare soccorso a uno spettatore che proprio in quei secondi aveva accusato un malore.

La panchina ha allertato lo staff medico e anche l'arbitro in campo che ha sospeso la partita per due minuti per assicurarsi che la situazione fosse sotto controllo. Le telecamere non hanno mai inquadrato gli spalti, ma soltanto i volti dei giocatori in campo che si sono diretti tutti verso l'area tecnica dell'Inter per provare ad avere qualche spiegazione in più.

In tutto la partita è rimasta ferma per quasi due minuti e tutto dovrebbe essere rientrato per il meglio, dato che poi Giua ha permesso ai giocatori di riprendere la gara. Un episodio simile era accaduto proprio a San Siro qualche giorno fa, nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese: era servito un massaggio cardiaco per salvare la vita al tifoso e la gara era stata sospesa più a lungo proprio per la gravità della situazione.