Tifosi del Celtic sventolano bandiere della Palestina e quelli dell’Ajax cercano lo scontro: tensione a Como

I tifosi del Celtic sventolano bandiere della Palestina e quelli dell'Ajax cercano lo scontro: tensione dopo la partita della Como Cup. Nel corso del match alcuni supporters del club scozzese, tifoseria nota per le sue posizioni pro-Pal, hanno esposto bandiere della Palestina e i fan della squadra olandese, conosciuti per le loro posizioni pro-Israele: questo ha portato qualche minuto di tensione che ha costretto la polizia ad intervenire.

Le due squadre si affrontavano allo stadio Giuseppe Sinigaglia per la semifinale della Como Cup.

Qualche minuto di tensione nella fase finale della partita, quando alcuni tifosi del Celtic hanno iniziato a sventolare bandiere della Palestina e quelli dell'Ajax hanno reagito in maniera veemente, cercando lo scontro nello spazio tra le tribune e il campo.

Per chi non lo sapesse, la tifoseria del Celtic è sempre stata pro-Palestina nella sua storia e ha sempre seguito idee democratiche e progressiste, mentre la maggioranza della tifoseria dell'Ajax ha posizioni più conservatrici e fa chiamare “super ebrei”, sventolando spesso bandiere dello stato di Israele. Addirittura, nel novembre del 2023 era scoppiata una rissa nella curva ajacide perché un piccolo gruppo voleva esibire delle bandiere della Palestina e gli è stato impedito.

La polizia è intervenuta prontamente e dopo qualche minuto la situazione è rientrata.

L'Ajax batte 5-1 il Celtic e va in finale della Como Cup

L'Ajax batte in goleada il Celtic e va in finale della Como Cup. Dominio della squadra olandese che si afferma per 5-1 grazie alla doppietta di Berghuis e ai gol di Bowman, Bounida e Klaasen. Per gli scozzesi rete di Yang.

Sabato sera ci sarà la finale di terzo-quarto posto tra Celtic e Al-Ahli mentre domenica la finalissima tra Como e Ajax.