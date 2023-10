Malore in campo per l’arbitro, sospesa Cavese-Rotonda: problemi intestinali per il direttore di gara Malore per l’arbitro durante Cavese-Rotonda, gara valida per la Coppa Italia di Serie D: la gara prima è stata sospesa e poi interrotta definitivamente per problemi intestinali del direttore di gara Gabriele Sciolti della sezione di Lecce.

A cura di Vito Lamorte

Un episodio singolare si è verificato nel corso della partita tra Cavese e Rotonda, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D: allo stadio Simonetta Lamberti era in programma per mercoledì 18 ottobre questa sfida che avrebbe dovuto sancire la squadra che avrebbe completato il tabellone dei sedicesimi, visto che tutti i turni sono a eliminazione diretta e fino alle semifinali si gioca in ‘gara unica'.

La partita di Cava de' Tirreni, però, è stata sospesa e rinviata per un malore accusato dall’arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce. Intorno alla metà del primo tempo, il direttore di gara si è dovuto fermare, a quanto pare per problemi di natura intestinale. Dopo qualche minuto trascorso negli spogliatoi, l'arbitro è tornato in campo tra gli applausi del pubblico presente portando a termine la prima frazione.

Nel corso dell’intervallo, però, il fischietto salentino ha accusato un nuovo malore e ha dovuto decretare la fine dell'incontro per difficoltà nel poter portare a termine i secondi 45 minuti. Tutti a casa. Nei prossimi giorni la LND dovrà stabilire e comunicare la data per la prosecuzione del match, che riprenderà da dove è stato interrotto: Cavese e Rotonda dovranno scendere in campo per disputare tutto il secondo tempo.

Al momento della sospensione, la squadra di casa era in vantaggio per 2-0 sulla compagine lucana in virtù delle reti realizzate da Felleca (11’) e Chiarella (18’).

La Cavese fa parte del girone G della Serie D e occupa la prima posizione a 12 punti insieme alla Nocerina dopo sei partite giocate. Il Rotonda è al decimo posto del girone H con 8 punti. Si tratta di due squadre con obiettivi molto diversi: gli Aquilotti vogliono tornare quanto prima in Serie C mentre per i lucani l'obiettivo principale è la permanenza nella quarta serie.