Maignan sbugiarda la classifica in cui non è tra i migliori 10 portieri al mondo: c’è Donnarumma A Maignan le sfide non fanno paura, anzi: più le gare sono importanti e più il suo livello di alza. Il Milan esulta per il passaggio in semifinale di Champions League e si gode il suo vero leader.

A cura di Vito Lamorte

Si è parlato spesso della mancanza di leader in casa Milan ma il club campione d'Italia ne ha uno fenomenale e si chiama Mike Maignan. Il portierone francese è l'uomo che ha cambiato il volto del club rossonero nel suo momento di maggior difficoltà e ha ricompattato una squadra che sembrava aver perso tutte le sue certezze. È lui uno degli artefici del passaggio in semifinale di Champions League e dell'affermazione del Milan sul Napoli.

Magic Mike con le sue parate nelle ultime quattro gare europee è già entrato nella storia del Diavolo e da quanto è tornato in campo la difesa ha ritrovato una quadratura che sembrava perduta: la personalità e la sicurezza che l'ex Lille ha dato al suo reparto ha cambiato il volto al Milan nel momento cruciale della stagione e i rossoneri sembrano tornati quelli di un anno fa, quando stavano per portarsi a casa lo Scudetto.

Mike Maignan esulta con i suoi tifosi.

Dopo la super gara d'andata di San Siro, con un paio di interventi a dir poco prodigiosi, Maignan ha protetto la sua porta in maniera eccellente e ha guidato la linea difensiva come solo i leader veri sanno fare: sempre attento, mai banale nelle uscite e poi la parata sul rigore di Kvaratskhelia che ha evitato alla squadra di Pioli un finale ancora più infuocato.

Il rigore, ma non solo. La respinta all'ultimo minuto su Kane a Londra, la super parata su Di Lorenzo nella gara di andata a Milano e, appunto, il penalty neutralizzato nel finale della gara di Napoli sono la testimonianza che Magic Mike in questo momento è uno dei migliori tre portieri al mondo e che quando il gioco si fa duro escono fuori tutte le sue enormi qualità.

Basandoci solo sui numeri, il rigore neutralizzato al Maradona a Kvaratskhelia è l’undicesimo tiro dal dischetto parato dal portierone della nazionale francese in carriera: Opta ci ricorda come Maignan ha subito solo 33 dei 52 rigori affrontati nella sua carriera tra club e nazionale (63%), solo due su cinque in questa stagione. Statistiche da vero fenomeno.

Nonostante Four Four Two l'abbia escluso dalla classifica dei 10 portieri più forti al mondo, Maignan sta dimostrando di essere uno dei migliori interpreti del ruolo di questi ultimi anni. Questa la graduatoria della nota rivista britannica:

Alisson Courtois ter Stegen Pope Ederson Sommer Neuer Donnarumma Onana Emi Martinez

La super parata di Maignan sul rigore di Kvaratskhelia.

Nei mesi di difficoltà del Milan la sua assenza si è sentita tantissimo e ora che è tornato in campo si capisce ancora di più il motivo: avere tra i pali un giocatore con questa leadership, tecnica e mentale, permette di giocare in maniera più serena anche ai compagni.

A Mike Maignan le sfide non fanno paura, anzi: più le gare sono importanti e più il suo livello di alza. Da vero leader, appunto.