Maicon non ha alcuna voglia di smettere di giocare a calcio. L'ex terzino dell'Inter, protagonista con i nerazzurri per la conquista del Triplete del 2010 con Josè Mourinho in panchina, è pronto ad accettare il trasferimento al Tre Penne. Il club di San Marino che parteciperà alla prossima Conference League. La società sta ultimando gli ultimi dettagli proprio come ha confermato a RTV il segretario generale Luca Nanni. Il brasiliano, ex terzino della Nazionale brasiliana, dovrebbe essere a San Marino il 21 giugno per il primo allenamento con i nuovi compagni.

Il Tre Penne giocherà le due partite di Conference League dell'8 e del 15 luglio. Maicon è reduce da un campionato in Serie D con il Sona totalizzando 17 presenze e adesso vuole regalarsi un altro capitolo della sua carriera con questa partecipazione alla prossima Conference League, la nuovissima competizione europea che prenderà il via a partire da questa estate. Prima di Maicon, soltanto un altro ex nazionale brasiliano ha giocato per un club di San Marino, stiamo parlando di Aldair. L'ex Roma è stato a guardia della difesa del Murata.

Il Tre Penne (e Maicon) conoscerà il suo avversario il prossimo 15 giugno

Dopo aver guidato il Sona Calcio alla salvezza in Serie D, da neopromossa, Maicon è pronto a firmare per la prossima stagione con il Tre Penne, club di San Marino. Il trasferimento gli consentirebbe di giocare la prossima Conference League, a cui la squadra della piccola repubblica è ammessa. La carriera di Maicon parla da sola. In Italia con l'Inter ha vinto tutto: 4 scudetti, 2 coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League.

Ma anche una Coppa del Mondo per Club e con il Brasile invece ha conquistato due edizioni della Coppa America e due Confederations Cup. Ora il suo nuovo obiettivo è quello di far compiere al Tre Penne un vero e proprio miracolo sportivo in Conference League. Il prossimo 15 giugno il sorteggio del primo turno di qualificazione alla Conference League farà conoscere al Tre Penne l'avversario che affronterà con la formula andata e ritorno.