Mai l’avesse detto: “Non ho mai sbagliato un rigore in carriera”. Fallisce quello decisivo “Non ho mai sbagliato un rigore in carriera”, aveva detto quest’estate Rhys Healey al momento del suo arrivo al Watford. Ieri sera il karma gli ha presentato il conto in coppa.

A cura di Paolo Fiorenza

Ieri si sono giocate numerose partite del primo turno di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Tra le altre era in programma la gara tra lo Stevenage, compagine di League One, e gli ospiti del Watford, sulla carta favoriti visto che militano in Championship. È stato un match molto tirato, conclusosi con un risultato di parità per 1-1 che ha reso necessario risolvere la questione con i calci di rigore. Alla fine l'hanno spuntata i padroni di casa, che hanno mandato a casa gli Hornets, troppo fallaci dal dischetto.

Il Watford ha sbagliato due penalty, a fronte dell'unico errore dello Stevenage: sono costati cari alla squadra in cui milita l'ex laziale Hoedt (che il suo rigore lo ha segnato) gli sbagli commessi da Porteous e Healey. In particolare ha fatto notizia l'errore di Rhys Healey, che era entrato in campo nel finale proprio in vista dei penalty che avrebbero deciso il passaggio del turno.

Rhys Healey consolato dai compagni dopo che il suo errore dal dischetto è costato al Watford l’eliminazione

Già, perché il 29enne attaccante inglese – giunto in estate al Watford dopo un triennio al Tolosa in cui ha segnato tanto (39 gol in 77 partite totali) ma si è anche rotto il crociato – si era lasciato andare a dichiarazioni di grande sicumera circa la sua abilità di rigorista al momento del suo arrivo nel suo nuovo club. Anzi, di più: si era detto infallibile dal dischetto, una capacità davvero rimarchevole visto che parliamo di un giocatore con centinaia di presenza in carriera, suddivise per nove club.

Quando gli era stato chiesto se fosse bravo a calciare i rigori, Healey aveva detto: "Sì, non ho mai sbagliato". Poi all'ulteriore domanda su quanti ne avesse tirati, l'attaccante aveva risposto: "Probabilmente circa 12 o 15". Infine aveva aggiunto ridendo: "Non vedo come tu possa sbagliare… come professionista non dovresti". Una tracotanza, nonché un modo di mettersi inutile pressione, cui il karma ha presentato subito il conto: Healey dal dischetto ha centrato le gambe del portiere dello Stevenage, il Watford è subito fuori dalla coppa.