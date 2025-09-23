Maguire pizzicato dalle telecamere dopo il cambio: il gesto antisportivo può costare caro allo United

Il Manchester United potrebbe dover affrontare un’indagine in Premier League dopo la partita vinta contro il Chelsea. Il motivo? Il comportamento di uno dei suoi giocatori, Harry Maguire. Quest’ultimo infatti ha provato a fare il furbo nelle fasi finali del match, nel tentativo di causare una perdita di tempo e dunque penalizzare la squadra ospite impegnata nel tentativo di rimonta.

Cosa ha fatto Maguire fuori dal campo contro il Chelsea

Il centrale della compagine allenata da Amorim è stato richiamato in panchina intorno al minuto 70. Per evitare sprechi di tempo, l’arbitro Bankes ha ordinato al calciatore di lasciare il campo nel punto più vicino per permettere così l’ingresso di Leny Yoro. Maguire, per raggiungere la zona delle panchine, ha dovuto praticamente effettuare un mezzo giro di campo, passando anche sotto il settore più caldo dei tifosi di casa. Quando si è avvicinato alla porta, il nazionale inglese ha calciato uno dei palloni posizionati sui coni per il sistema multiball.

Cos'è il protocollo Multiball e cosa rischia il Manchester United

Si tratta di un protocollo introdotto per ridurre le interruzioni di gioco, rendendolo più fluido. In pratica vengono posizionati 13 palloni sostitutivi nel perimetro del campo, in modo che i calciatori possano recarsi su uno dei coni e prenderne uno per rimettere in gioco velocemente la palla. I raccattapalle non possono passare i palloni, ma solo posizionarli sui coni. La malizia di Maguire, che ha allontanato la sfera, era finalizzata a ritardare un’eventuale ripresa del gioco in quella zona: una sorta di perdita di tempo “preventiva”.

Come riportato dal Manchester Evening News, il Manchester United ora “rischierà un’indagine” dopo le azioni di Maguire. Questo perché il regolamento della Premier League stabilisce: “I partecipanti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, giocatori, sostituti, occupanti dell’Area Tecnica o altro personale del Club) non devono in nessun momento interferire con il sistema multiball, con il pallone da gioco o con i palloni di riserva”. Cosa rischia ora il Manchester United per il gesto di Maguire se l'inchiesta dovesse essere confermata? Una multa superiore ai 100mila euro.