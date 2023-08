L’urlo incredibile dei tifosi del River in Libertadores: si può sentire a 20 isolati di distanza Un abitante di Buenos Aires è rimasto basito quando ha sentito nitidamente i canti provenienti dallo stadio Monumental, dove il River Plate stava giocando in Copa Libertadores contro l’Internacional: il fatto è che la sua abitazione si trova a ben 20 isolati di distanza…

A cura di Paolo Fiorenza

Nella notte tra martedì e mercoledì il River Plate ha giocato la partita d'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l'Internacional. I campioni d'Argentina, guidati in panchina da quel Martin Demichelis che al suo primo anno non ha fatto rimpiangere la trionfale gestione di Marcelo Gallardo, hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo contro la formazione brasiliana.

La squadra di Porto Alegre era passata in vantaggio nel recupero della prima frazione con l'esperto ecuadoriano Enner Valencia, poi nella ripresa si è scatenato Pablo Solari, autore di una doppietta tra il 65′ e il 79′. Il 23enne attaccante argentino era appena entrato al posto del veterano Enzo Perez e ci ha messo poco a far esplodere lo stadio Monumental di Buenos Aires dove si giocava la partita.

Pablo Solari dopo il secondo gol segnato in River Plate–Internacional

L'impianto casalingo del River Plate nell'occasione ribolliva della ben nota passione dei tifosi argentini. Un entusiasmo debordante che si può ben dire sia il dodicesimo uomo in campo. Anche stavolta i sostenitori dei Millonarios sono riusciti a trascinare i giocatori a gettare il cuore oltre l'ostacolo, mettendo in discesa la doppia sfida degli ottavi: al ritorno in Brasile – in programma il 9 agosto – basterà il pareggio per passare ai quarti di finale.

Il tifo di chi assiepava il Monumental è stato così caloroso che un abitante della capitale argentina è rimasto basito quando ha sentito nitidamente i canti provenienti dallo stadio: il fatto è che la sua abitazione si trova a ben 20 isolati di distanza. Chilometri in linea d'aria, che non hanno impedito all'urlo selvaggio del popolo del River di arrivare ancora potente, come è stato documentato su Twitter con un video che ben presto è diventato virale.

"Vivo a 20 isolati dal campo. Il River è follia", ha scritto l'autore del post a corredo del filmato, in cui si sentono i tifosi cantare: "Vamos vamos River Plate, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón…". Impossibile non essere trascinati…