L’urlo di Kucka quando scopre di dover sfidare il Milan in Champions: la sua reazione è virale Juraj Kucka esplode di gioia quando scopre che il suo Slovan Bratislava affronterà il Milan in Champions. L’ex rossonero urla e saltella per tutta la sala dopo aver visto i sorteggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Juraj Kucka ha giocato nel Milan per due anni dal 2015 al 2017. Il 37enne centrocampista che in Italia ha anche vestito le maglie di Genoa e Parma, oggi è tornato in Slovacchia e militaa nello Slovan Bratislava. Il club, dopo aver superato i playoff, è riuscito ad accedere alla fase finale della nuova Champions. In un video pubblicato dall'account ufficiale della società su Instagram si vede il momento in cui tutta la squadra, durante il ritiro, assistendo ai sorteggi, reagisce dopo aver visto che dovranno affrontare il Milan.

Grande esultanza da parte di tutti i giocatori che sfideranno in casa la squadra rossonera. Su tutti proprio Kucka che da ex della partita evidentemente ci tiene particolarmente a giocare questa sfida contro il suo ex club. Il centrocampista improvvisamente si alza dalla sala e inizia a gridare forte il suo entusiasmo per questo abbinamento. Corre e saltella con grande forza. "Kucka probabilmente non vede l'ora che di arrivare a giocare contro un avversario come il Milan" scrive lo Slovan sui social taggando i rossoneri che prontamente rispondono.

"A presto" scrive il Milan con tanto di cuori apprezzando questo simpatico siparietto. Tra i tanti commenti in italiano comparsi sotto al video pubblicato dalla squadra slovacca, ci sono diversi tifosi dei rossoneri che salutano con simpatia il giocatore. Sicuramente Kucka in Italia con il Milan è riuscito a togliersi la sua più grande soddisfazione. Faceva infatti parte di quella squadra che il 23 dicembre del 2016 riuscì a conquistare la sua prima Supercoppa italiana ai danni della Juventus. Una soddisfazione enorme per lui che nel 2017 andò poi al Trabzonspor.

Le squadre che dovrà affrontare il Milan in Champions

Il Milan era inserito in seconda fascia e ha dovuto aspettare un po' prima di conoscere il proprio destino. I rossoneri alla fine giocheranno in casa contro Liverpool, Bruges, Stella Rossa e Girona. In trasferta invece Morata e compagni dovranno affrontare Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e appunto Slovan Bratislava. Per gli slovacchi invece, oltre al Milan, l'urna per questa nuova Champions ha riservato anche Manchester City, Bayern Monaco e Atletico Madrid tra le big oltre a Dinamo Zagabria, Girona, Celtic e Stoccarda.