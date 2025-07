video suggerito

Swiatek sconcertata quando scopre la strana tattica di Samsonova a Wimbledon: "Davvero non lo sa?" Swiatek e Samsonova si affronteranno nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. La russa, però, ancora non sa contro chi giocherà mercoledì. Swiatek quando l'ha scoperto è rimasta di stucco.

A cura di Alessio Morra

Il torneo femminile di Wimbledon è stato falcidiato nei primi giorni, come quello maschile, teste di serie cadute a raffica, ma a livello di quarti di finale di ‘intruse' ce n'è solo una: Laura Siegemund, 37enne tennista tedesca, anche se a sorpresa ai quarti c'è anche Liudmila Samsonova, che ora è chiamata alla sfida dei quarti con Iga Swiatek. La giocatrice russa, che sin da piccolissima vive in Italia, è diventata protagonista di due conferenze stampa: la sua, ovviamente, e di quella della tennista polacca, che ha risposto in modo un po' duro a una domanda sul prossimo incontro.

Samsonova non vuole sapere mai con chi giocherà

Galeotto fu quel piatto di pasta con le fragole, che candidamente Swiatek ha confessato essere il suo piatto preferito. Una risposta a una domanda su una cena post-partita ha avuto un effetto domino pazzesco, con dibattito sui social. Samsonova dopo aver battuto la spagnola Bouzas-Maneiro si è presentata in conferenza stampa e tra le prime domande ne ha ricevuta una sulla pasta con le fragole: "Sono cresciuta in Italia, quindi non posso dire nulla al riguardo. Per gli italiani è una cosa fosse, è impossibile pure sognarlo un piatto così".

Probabilmente quella domanda voleva essere un gancio per parlare della sfida con la giocatrice polacca, ma Samsonova ha chiesto ai media presenti di non rivelarle con chi avrebbe giocato nei quarti di finale: "Questa è una cosa che mi sta aiutando mentalmente, è un'abitudine che ho da anni. Non penso troppo presto alla partita altrimenti inizio a bruciarmi la testa. Solo la sera precedente all'incontro mi diranno contro chi giocherò?".

Swiatek: "Glielo dirò io che giocherà contro di me"

Samsonova sorprendente, ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere, anche altri tennisti si comportano così. Iga Swiatek, che sa di avere una grande chance a Wimbledon e pensa di poter cancellare ai Championships una stagione fin qui deludente, si è arrogata il diritto di svelare alla sua prossima rivale che sarà lei a sfidarla nei quarti di finale. L'ex numero 1 WTA nella sua conferenza dopo aver scoperto questa cosa ha dichiarato: "Non sa che giocherà contro di me? Capisco la scelta, ma ormai siamo rimaste in poche nel torneo, non abbiamo tante opzioni nei quarti di finale. A un certo punto deve saperlo perché deve prepararsi bene. Glielo dirò io".

Swiatek-Samsnonova quarti a Wimbledon

Swiatek poi ha parlato dell'avversaria con grande rispetto, anche se i precedenti dicono 4-0 per Iga: "Lei sa giocare alla grande, abbiamo giocato diverse volte. È una giocatrice che si comporta bene sulle le superfici veloci. Ha anche una certa esperienza, quindi sarà una sfida difficile. Mi preparerò allo stesso modo di qualsiasi altra partita e sarò pronta". Chi vincerà in semifinale affronterà Mirra Andreeva o Belinda Bencic.