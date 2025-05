video suggerito

L’urlo del PSV allo stadio mentre si gioca Groningen-Ajax: in meno di un minuto succede di tutto I tifosi del PSV seguono in silenzio gli ultimi istanti di Groningen-Ajax. Al gol dei biancoverdi al minuto 99 si sente un urlo fortissimo e in pochi secondi succede di tutto allo stadio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grande gioia al Philips Stadion durante gli ultimi istanti della sfida tra Groingen e Ajax. Il PSV, dopo aver vinto agevolmente la sua partita con l'Heracles (4-1) segue il recupero della sfida di Groningen il quale è riuscito a segnare contro i Lancieri il gol del 2-2 al 99′. In questo modo la squadra di Eindhoven scavalca incredibilmente l'Ajax in testa alla classifica (+1), con una giornata da giocare. In un video diventato immediatamente virale vengono inquadrati proprio quegli istanti folli in cui il pubblico allo stadio dai propri smartphone segue la sfida dell'Ajax.

Una scena quasi normale che specie nelle ultime giornate di campionato, al termine della stagione, siamo abituati a vedere. Quando il destino di una squadra non dipende più solo dal proprio risultato allora ci si arma di smartphone (una volta c'erano le radioline ndr) e si segue cosa accade in collegamento con altri campi. E così è successo proprio ad Eindhoven. Il pubblico è in silenzio sugli spalti al pari dei giocatori del PSV in panchina. A un certo punto si sente un urlo fortissimo che velocemente si diffonde in tutto lo stadio: è la notizia del gol del Groningen.

I tifosi sugli spalti sono increduli. Alcuni non riescono a capire cosa sia accaduto. Il recupero a Groningen è lungo e bisogna aspettare il minuto 99 per vedere i biancoverdi segnare all'Ajax il gol del definitivo 2-2 che ferma ancora i Lancieri e consente al PSV di effettuare il sorpasso in testa alla classifica. In tanti stentano a crederci nonostante lo stadio stesse esultando e aspettano ancora che l'app dei risultati in tempo reale possa dare davvero quel responso. Quando arriva, in meno di un minuto la gioia è incontrollabile sugli spalti e anche i giocatori esultano.

Leggi anche Quando e dove si gioca la finale di Conference League: data e stadio della partita

Il momento in cui il PSV apprende del gol del Groningen

La squadra esce in festa dalla panchina per andare a settore sotto la curva occupata dai propri tifosi. È un sogno che diventa realtà per un PSV che ora ha il coltello dalla parte del manico e il destino tra le proprie mani. L'Ajax è riuscito incredibilmente a gettare al vento un vantaggio enorme steccando quasi tutte le partite quando era ormai a un passo dalla vittoria del titolo in Eredevisie che ora potrebbe essere vinto dal PSV. Un momento che i tifosi biancorossi difficilmente potranno dimenticare in attesa di far esplodere ora la vera festa…