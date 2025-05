Farioli sta vivendo uno psicodramma sportivo con l’Ajax: potrebbe perdere un campionato assurdo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La stagione di Francesco Farioli all'Ajax si sta trasformando in un vero incubo che renderà l'ultima giornata di campionato un inferno. La sua squadra era al primo posto, a +9 al PSV quando mancavano 5 giornate alla fine, ma una serie di risultati negativi ha rovinato tutto nel modo più spettacolare possibile: adesso, a 90 minuti dal traguardo, sono finiti al secondo posto a un punto dai rivali che hanno in mano la vittoria del titolo in uno scenario da thriller. E pensare che gli sarebbero bastati soltanto 6 punti per poter già festeggiare.

L'allenatore italiano sta vivendo uno psicodramma sportivo che si è concretizzato con un gol subito al 99′ contro il Groningen in 10 uomini che certifica il periodo di crisi dei lancieri che si sono lasciati sfuggire un campionato praticamente vinto. Due sconfitte e due pareggi li hanno condizionati e ora sono secondi: l'unica alternativa è sperare che il PSV non vinca l'ultima partita della stagione, uno scenario davvero complesso. Ma i loro tifosi hanno vissuto comunque una notte magica perché la notizia del pareggio dei rivali per il titolo gli è arrivata mentre stavano ancora giocando.

Incubo Farioli, l'Ajax si è lasciato sfuggire un campionato già vinto

Il PSV era ancora in campo, ma gli occhi dei tifosi sugli spalti erano puntati sugli smartphone. Tutti erano in attesa di scoprire il risultato dell'Ajax, perfino lo staff tecnico di Peter Bosz che era in panchina con il tablet sintonizzato sulla partita. E al 99′ arriva l'urlo di gioia più bello: i lancieri hanno subito il gol del pareggio a tempo scaduto consegnando il primo posto nelle mani dei rivali a una giornata dalla fine dell'Eredivisie.

Il PSV ha vissuto un mese incredibile con una rimonta per il titolo che entrerà sicuramente nella loro storia. Lo stadio è esploso di gioia, i tifosi si sono abbracciati e i giocatori in campo hanno festeggiato assieme a loro, consapevoli di avere il destino nelle loro mani. E pensare che quattro partite fa al primo posto c'era l'Ajax con nove punti di vantaggio, tutti dissipati nelle ultime settimane. Farioli sta vivendo il suo personale psicodramma sportivo che potrebbe concretizzarsi questo weekend: il PSV è a +1 e con una vittoria vincerebbe un campionato incredibile, sulle spalle dell'allenatore italiano che si è lasciato sfuggire un'occasione d'oro nel momento decisivo.