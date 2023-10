L’ultimo desiderio del tifoso del Vitesse, va allo stadio prima di morire: aveva fatto una promessa Scene commoventi durante Vitesse-Pec Zwolle: un anziano tifoso della formazione di casa, malato terminale, ha esaudito il suo ultimo desiderio andando allo stadio un’ultima volta per vedere la sua squadra del cuore insieme alla nipotina di dieci anni Guusje a cui aveva promesso questo momento prima di morire.

A cura di Michele Mazzeo

L'amore per la propria famiglia e per la propria squadra del cuore non svanisce mai, nemmeno quando a causa di una brutta malattia il tempo a nostra disposizione è ormai pochissimo. E quanto fatto da Nijenhuis, un anziano tifoso del Vitesse malato terminale, ne è forse l'esempio più lampante. Prima di salutare questo mondo infatti ha voluto esaudire il suo ultimo desiderio: andare allo stadio un'ultima volta per vedere la sua squadra insieme alla nipotina di dieci anni Guusje a cui aveva promesso questo momento. E così è stato.

Seppur costretto su di un lettino, l'uomo è stato infatti accompagnato dalla sua famiglia allo stadio GelreDome per assistere insieme all'amata nipote al match della 10ª giornata del campionato olandese tra il suo Vitesse e il Pec Zwolle (per la cronaca finito 1-1 con i padroni di casa che hanno pareggiato nei minuti finali grazie al gol di Manhoef) e sostenere dunque la sua squadra per un'ultima volta. Una storia che ha commosso tutti compreso dirigenti e giocatori del Vitesse che, venuti a conoscenza della vicenda, hanno voluto regalare un momento speciale al tifoso rendendo ancora più emozionante questa sua ultima volta.

Dopo la fine del primo tempo infatti la bandiera del club Edward Sturing (prima da giocatore e poi con vari ruoli all'interno dell'organigramma societario) e l'attaccante Thomas Buitink sono andati a far visita alla famiglia facendo commuovere Nijenhuis che non è riuscito a trattenere le lacrime, di gioia, per quella sorpresa appena ricevuta. Immagini bellissime ma al contempo tristissime dunque quelle andate in scena al GelreDome che inevitabilmente hanno suscitato grande commozione, non soltanto per coloro che erano presenti allo stadio di Arnhem, ma anche per tutti coloro che le hanno viste girare sui social network dove sono diventate immediatamente virali.