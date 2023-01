L’ultimo acquisto dell’Arsenal è un fenomeno del calcetto: ha fatto da controfigura a Messi L’Arsenal ha acquistato un nuovo elemento che farà parte dello staff tecnico di Arteta. Un fenomeno del calcetto che ha fatto anche da controfigura a Messi: dovrà insegnare ai Gunners a calciare in porta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Vincere la Premier League e proseguire il percorso di crescita in Inghilterra con Mikel Arteta in panchina. L'Arsenal non ha alcuna intenzione di mettere fine al suo progetto vincente. I Gunners sono attualmente a +5 in classifica sul Manchester City fermo al secondo posto proprio dietro ai londinesi. Il tecnico spagnolo ha ridato all'Arsenal nuovamente quella forza e quella solidità che non si vedeva dai tempi di Wenger. Un gruppo giovane completato da alcuni uomini di esperienza e che fa di Gabriel Jesus la sua arma in più in fase realizzativa.

In questo momento le 40 reti complessive segnate dai Gunners non soddisfanno ancora pienamente Arteta che vede il suo reparto offensivo più indietro rispetto alle 45 reti dei Citizens. Non tantissime ma quanto basta per convincere il manager spagnolo a rinforzare il proprio staff con l'ingresso di una figura che si occuperà solo del reparto d'attacco. Non un elemento qualsiasi, ma addirittura un ex giocatore di calcetto che è stato la stella dell'Inghilterra del calcio a 5. Non entrerà a far parte subito dello staff tecnico di Arteta, ma solo a partire dal prossimo anno proprio per iniziare un nuovo progetto d'attacco fortemente voluto da Arteta.

Il suo nome è Hussein Isa, 34enne che di recente ha anche militato nei dilettanti dell'Hashtag United. In Inghilterra è noto con il soprannome "Tekkers Guru" che secondo ‘The Athletic' deriva dall'enorme seguito che Isa ha guadagnato per aver messo in mostra le sue abilità in campo e su calcio di punizione diventati virali sul web. Isa all'Arsenal avrà il compito di concentrarsi principalmente sul tiro, sulla testa e sul tocco di palla. L'infortunio di Gabriel Jesus avrebbe convinto Arteta a puntare su questo tipo di opzione anche per via dei sostituti del brasiliano in attacco che non convincono pienamente. Bukayo Saka, Eddie Nketiah e Gabriel Martinelli, saranno comunque supportati dall'acquisto di un nuovo giocatore nel mercato di gennaio.

Leggi anche Dov'era e cosa ha fatto Cristiano Ronaldo mentre Messi trionfava ai Mondiali

Motivo per cui comunque è stato necessario un intervento preventivo assumendo Isa che nella sua strana carriera, oltre alle prove offerte a calcetto, nel suo percorso calcistico ha anche fatto da controfigura a Lionel Messi e Sergio Aguero, ma anche ad Eden Hazard, in numerosi spot pubblicitari. Hussein Isa, che ha giocato per QPR e Tottenham a livello giovanile, si è poi fatto largo proprio nel calcio a cinque facendosi conoscere per le sue innumerevoli giocate che hanno spopolato in rete. Assumerà questo prestigioso ruolo nello staff tecnico di Arteta solo dalla prossima stagione e farà da spola tra la prima squadra e le giovanili.